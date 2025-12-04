Sedia da dentista e maschere in gomma: cosa nasconde la villa di Epstein

AGI - Pochi giorni dopo la firma da parte di Donald Trump di una legge per imporre la divulgazione dei documenti investigativi su Epstein, le autorità statunitensi hanno pubblicato una serie di 150 foto inedite dell'esclusiva proprietà di Epstein nelle Isole Vergini americane, offrendo uno sguardo più ravvicinato sulla vita del finanziere morto suicida in carcere.
Le immagini dell'inafferrabile rifugio caraibico del condannato per reati sessuali sono state pubblicate dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Tra le più bizzarre ci sono le foto che mostrano una stanza nella vasta villa di Epstein a Little Saint James Island, con una poltrona da dentista privata e diverse maschere agghiaccianti appese alle pareti. Un ex agente speciale dell'FBI ha ora affermato che potrebbero essere stati utilizzati dagli amici di Epstein per commettere crimini sessuali.
L'ex investigatore Jennifer Coffindaffer afferma che i soci del finanziere caduto in disgrazia hanno usato le maschere per nascondere la propria identità mentre presumibilmente commettevano crimini sessuali contro le vittime: "Non è insolito che chi è coinvolto in questo tipo di crimini sessuali, soprattutto quelli che coinvolgono minori, indossi maschere. Non abbiamo prove che siano state utilizzate nei crimini".
"Ma nel contesto di ciò che è accaduto su quell'isola, cercherei un significato dietro di esse, così come eventuali somiglianze con coloro che potrebbero essere stati coinvolti in comportamenti criminali su quell'isola" ha concluso.
C'è anche la foto di un telefono fisso con i contatti di selezione rapida salvati per Darren, Rich, Mike, Patrick e Larry, e di una stanza con una lavagna bianca su cui sono scritte parole come "potere", "inganno" e "politica". L'isola caraibica, che diversi media definiscono "l'isola dei pedofili", fu acquisita da Epstein negli anni '90 e utilizzata come residenza privata.
"Queste nuove immagini offrono uno sguardo inquietante sul mondo di Jeffrey Epstein e sulla sua isola. Stiamo diffondendo queste foto e video per garantire la trasparenza pubblica nella nostra indagine e per contribuire a ricostruire il quadro completo degli orribili crimini di Epstein", ha dichiarato il democratico Robert Garcia, membro di spicco del Comitato di Vigilanza che sta indagando sul caso.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone