Premier Belgio: "Un'illusione pensare che la Russia perda la guerra"

AGI - Pensare che la Russia possa perdere la guerra in Ucraina è "una favola, un'illusione". Lo afferma il premier del Belgio, Bart De Wever, in un'intervista al quotidiano belga La Libre Belgique.
"La pressione" sul dossier relativo agli asset russi congelati da usare per un prestito europeo per l'Ucraina "è incredibile. Sarebbe una bella storia: prendere i soldi del cattivo, Putin, per darli al buono, l'Ucraina. Ma rubare i beni congelati di un altro Paese, i suoi fondi sovrani, non è mai stato fatto. Si tratta del denaro della Banca centrale russa. Neppure durante la Seconda guerra mondiale si confisco' il denaro della Germania. Durante una guerra, si immobilizzano i beni sovrani. E, alla fine della guerra, lo Stato perdente deve abbandonare tutto o parte di questi beni per risarcire i vincitori. Ma chi crede davvero che la Russia perderà in Ucraina? È una favola, un'illusione totale", dichiara De Wever.
"Non è nemmeno auspicabile che perda e che l'instabilità s'instauri in un Paese che dispone di armi nucleari. E chi pensa che Putin accetterà tranquillamente la confisca degli averi russi? Mosca ci ha fatto sapere che, in caso di sequestro, il Belgio e io, personalmente, l'avremmo sentita 'per l'eternità' Mi sembra un periodo piuttosto lungo", afferma il premier.
"La Russia potrebbe anche confiscare alcuni averi occidentali: Euroclear ha 16 miliardi in Russia. Anche tutte le fabbriche belghe in Russia potrebbero essere requisite. E se Bielorussia e Cina confiscassero anch'esse gli averi occidentali? Si è riflettuto su tutto questo? No, non lo si è fatto. Ho chiesto ai miei colleghi europei se fossero pronti a mutualizzare i rischi che il Belgio correrebbe. Solo la Germania ha detto di essere pronta a farlo, senza questa mutualizzazione, faro' tutto il possibile per bloccare questo dossier. Tutto", conclude.
