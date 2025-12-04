Benigni dal Papa: "Che bello monologo di S.Pietro, parla d'amore"

AGI - Papa Leone XIV ha incontrato al Palazzo Apostolico Roberto Benigni. L'attore e regista toscano era insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, Ceo e direttore creativo di Stand by Me, produttrice, insieme a Vatican Media, del monologo "Pietro un uomo nel vento", che sarà trasmesso da Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata, e che è stato presentato questa mattina in anteprima mondiale alla stampa al MAXXI di Roma.
Il Pontefice ha visto alcuni estratti del monologo e al termine ha commentato: "Che bello, parla di amore".
Durante l'incontro, prima della proiezione, Leone e Benigni hanno parlato di cinema e di "La vita è bella", che il Papa ha elencato fra i suoi quattro film preferiti, e di "La vita è meravigliosa" di Frank Capra.
Papa Leone e Benigni hanno parlato della vita di San Pietro, di Dante e di Sant'Agostino, della Divina Commedia e delle Confessioni. All'incontro hanno preso parte anche il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, il Direttore di Vatican Media, Stefano D'Agostini, e alcuni collaboratori di Benigni.