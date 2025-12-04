Israele ammesso all'Eurovision 2026. Paesi Bassi, Irlanda e Spagna annunciano il ritiro

AGI - Israele parteciperà a Eurovision 2026. Le emittenti pubbliche che fanno parte dell'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) hanno infatti accettato la modifica del regolamento della competizione proposta dagli organizzatori con una votazione durante l'Assemblea Generale, impedendo così un voto per escludere Tel Aviv dal concorso canoro. La mozione è stata adottata con una maggioranza di 738 voti favorevoli, con 264 voti contrari e 120 astensioni.
La decisione ha provocato il ritiro ufficiale dei Paesi Bassi e Irlanda. "RTE non parteciperà all'Eurovision Song Contest 2026, né trasmetterà la competizione", ha dichiarato l'emittente pubblica irlandese in un comunicato. "La partecipazione dell'Irlanda rimane inaccettabile data la terribile degenerazione di vite umane a Gaza e la crisi umanitaria che continua a mettere a rischio la vita di così tanti civili".
Il ritiro della Spagna e le motivazioni
Anche la Spagna diserterà l'evento. Il consiglio di amministrazione dell'emittente spagnola Rtve aveva deciso lo scorso settembre che Madrid si sarebbe ritirata dall'Eurovision qualora Israele avesse partecipato, citando il genocidio a Gaza e la "sistematica inosservanza" del regolamento del concorso da parte del Paese.
Le conseguenze della diserzione
Il ritiro implica anche che Rtve non trasmetterà la finale 2026 che si terrà a Vienna, in Austria, il 16 maggio, né le semifinali preliminari, previste per il 12 e 14 maggio. "Quanto accaduto all'Assemblea dell'Ebu conferma che Eurovision non è un concorso canoro, ma un festival dominato da interessi geopolitici e frammentati", ha sottolineato in un messaggio su X il presidente dell'emittente, Jose Pablo Lopez.
Herzog, "Israele merita di essere rappresentato ovunque"
Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che il suo Paese "merita di essere rappresentato su ogni palco del mondo", in seguito all'annuncio di giovedì della sua partecipazione all'Eurovision Song Contest del prossimo anno. "Sono lieto che Israele partecipi ancora una volta all'Eurovision Song Contest e spero che la competizione continui a promuovere la cultura, la musica, l'amicizia tra le nazioni e la comprensione culturale transfrontaliera", ha detto Herzog su X. "Grazie a tutti i nostri amici che si sono battuti per il diritto di Israele di continuare a contribuire e competere all'Eurovision. Questa decisione dimostra solidarietà, fratellanza e cooperazione e rafforza lo spirito di affinità tra le nazioni attraverso la cultura e la musica".