Federica Mogherini si dimette da Rettore del Collegio d'Europa

AGI - Federica Mogherini si dimette dall'incarico di rettrice del Collegio d'Europa in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta per presunta frode di fondi Ue. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei doveri, oggi ho deciso di dimettermi da Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea", scrive Mogherini in una lettera.
"Sono certa che la comunità universitaria nei nostri tre campus continuerà sul percorso verso l'innovazione e l'eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo raggiunto insieme e sono profondamente grata per la fiducia, la stima e il sostegno che gli studenti, i docenti, il personale e gli Alumni del College e dell'Accademia mi hanno mostrato e mi stanno mostrando. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del College e la sua missione", conclude.
