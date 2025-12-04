Archiviata la causa per presunta violenza sessuale contro Conor McGregor

AGI - La donna statunitense che aveva accusato Conor McGregor di averla aggredita sessualmente durante una partita di basket Nba ha archiviato la causa contro il lottatore irlandese di arti marziali miste.
McGregor, 37 anni, uno dei lottatori più famosi e quotati dell'Ultimate Fighting Championship, aveva negato le accuse di violenza sessuale dopo una partita dei Miami Heat del 2023.
Gli avvocati della donna, identificata nella denuncia iniziale come una dirigente di Wall Street di 49 anni, hanno depositato martedì un avviso di licenziamento volontario presso un tribunale della Florida. I pubblici ministeri avevano già rifiutato di perseguire penalmente il presunto episodio.
McGregor ha assistito alla partita 4 delle finali NBA dei Miami Heat contro i Denver Nuggets nel giugno 2023 nell'ambito di un accordo di sponsorizzazione per promuovere un marchio di spray antidolorifico. Secondo l'accusa, McGregor avrebbe incontrato la donna al termine dell'incontro nella sezione VIP del locale. Un conoscente di McGregor avrebbe poi condotto la donna in un bagno maschile, dove McGregor la avrebbe aggredita nel gabinetto.
In un altro caso di violenza sessuale in Irlanda lo scorso anno, McGregor è stato ritenuto responsabile e condannato a pagare circa 250.000 dollari di danni a una donna che lo aveva accusato di stupro. Il mese scorso, l'ex campione dei pesi piuma e leggeri UFC è stato sospeso per 18 mesi dopo aver saltato tre test antidroga in un periodo di 12 mesi.
Poiché la sospensione è stata retroattiva a partire da settembre 2024, McGregor sarà di nuovo libero di combattere entro marzo del prossimo anno, il che lo renderà potenzialmente libero di combattere in un evento UFC in programma il 14 giugno alla Casa Bianca, in concomitanza con il compleanno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.