Trump: "Putin vuole la fine della guerra e il ritorno alla vita normale"

AGI - Donald Trump pensa che il presidente russo Vladimir Putin "vorrebbe mettere fine alla guerra" con l'Ucraina. "Questa è l'impressione che hanno avuto", ha detto Trump, commentando l'incontro a Mosca a cui hanno partecipato l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner.
"Io penso - ha aggiunto - che gli piacerebbe tornare a una vita normale, penso che vorrebbe fare affari con gli Stati Uniti, sinceramente, invece di perdere migliaia di soldati ogni settimana".
Trump: "A Mosca incontro molto positivo"
Trump ha parlato di incontro "molto positivo" tra la delegazione americana e quella russa con Putin, ma si è mostrato meno ottimista su una soluzione positiva a breve termine. "Il presidente Putin - ha detto - ha avuto un incontro molto positivo con Jared Kushner e Steve Witkoff. Cosa uscirà da quell'incontro? Non posso dirlo, perché per ballare il tango servono due". "Con l'Ucraina - ha aggiunto - penso che abbiamo definito qualcosa abbastanza bene. Molto soddisfacente, considerando la situazione. Ma la parte triste è che, se ci fosse stato il nostro presidente, la guerra non sarebbe mai avvenuta. Non sarebbe successo niente".