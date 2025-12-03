Rutte: "La Nato è un'alleanza difensiva ma pronta a tutto pur di proteggerci"

AGI - "La Nato è un'alleanza difensiva. Resterà un'alleanza difensiva, ma non ci sono dubbi: siamo pronti e disposti a fare tutto il necessario per proteggere la nostra popolazione di un miliardo di persone e mettere in sicurezza il nostro territorio". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, al termine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza.
"La Russia sta anche dimostrando un comportamento sempre più sconsiderato nei confronti della Nato, come la violazione del nostro spazio aereo, attacchi informatici e l'impiego di navi spia per mappare le infrastrutture sottomarine degli alleati - ha proseguito - Questi incidenti sottolineano la necessita' di una vigilanza costante. Dobbiamo continuare a rispondere con forza, unità e determinazione".
"Al momento solo una manciata di Paesi, poco più di una manciata, non si è ancora impegnata a partecipare al programma Purl", ha aggiunto Rutte. "Capisco che alcuni Paesi del Nord chiedano una maggiore condivisione dell'onere del sostegno ma questo sta già avvenendo di più rispetto solo a quattro o sei settimane fa", ha concluso.