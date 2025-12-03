Procione ubriaco devasta un negozio di liquori e sviene in bagno

AGI - "Colpo" notturno in un negozio di liquori in Virginia. Il ladro è entrato dal soffitto ed è stato ritrovato svenuto a terra dopo aver esagerato con i distillati. Sorpresa quando si è scoperto che l'autore della scorribanda era un procione.
L’animale è entrato nel locale chiuso, probabilmente cadendo da una piastrella del soffitto, e ha raggiunto uno scaffale basso dove erano esposti scotch e whisky, rompendo diverse bottiglie. La scena è stata scoperta la mattina successiva da un dipendente che ha trovato il "bandito mascherato" svenuto nel bagno dell'Ashland ABC Store, dove il ladro peloso aveva saccheggiato gli scaffali e bevuto diversi tipi di alcolici.
In un post sui social media, i funzionari del Centro protezione animali di Hannover, hanno spiegato di aver riportato il procione "molto ubriaco" al rifugio per farlo smaltire la sbornia prima di rilasciarlo in natura.
Il rifugio ha confermato che il procione si è prontamente ripreso. "Dopo qualche ora di sonno e nessun segno di ferita (a parte forse i postumi di una sbornia e delle cattive scelte di vita), è stato rilasciato sano e salvo in natura, sperando che abbia imparato che l'effrazione non è la soluzione", si legge nel post di Facebook.
L'Hanover County Animal Protection and Shelter aiuta gli animali salvati se vengono trovati in natura. "Il rifugio fornisce assistenza veterinaria agli animali abbandonati o indesiderati finché non vengono adottati o affidati a un'organizzazione di soccorso per animali", si legge sul sito web del rifugio.