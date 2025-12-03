Uccise il marito, ma l'Onu chiede di non giustiziare la sposa bambina

AGI - Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani chiedono all'Iran di sospendere l'esecuzione di una donna di 25 anni, sposata a 12 anni e accusata di aver ucciso il marito violento. Goli Kouhkan, appartenente alla minoranza balucha e clandestina, dovrebbe essere giustiziata in dicembre, hanno dichiarato in una nota gli otto esperti, tra cui tre relatori speciali e membri del gruppo di lavoro sulla discriminazione contro donne e ragazze. Il suo caso "illustra il diffuso pregiudizio di genere a cui sono sottoposte le donne vittime di matrimonio precoce e violenza domestica all'interno del sistema giudiziario penale iraniano", hanno affermato gli esperti nella dichiarazione rilasciata ieri. Ritengono che l'esecuzione di questa giovane donna "costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani".
Costretta a sposare il cugino a 12 anni, ha dato alla luce il figlio a 13 anni, in casa e senza assistenza medica. La donna, bracciante agricola, ha subito abusi fisici e psicologici per diversi anni. Nel maggio 2018, diciottenne, "suo marito ha picchiato lei e il figlio di cinque anni. Dopo aver chiamato un parente per chiedere aiuto, è scoppiata una lite, che ha causato la morte del marito".
Il caso di Goli Kouhkan e il "prezzo del sangue"
Goli Kouhkan è una sopravvissuta alla violenza domestica e una vittima del sistema giudiziario", hanno affermato gli esperti, incaricati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ma che non parlano a nome dell'organizzazione. "La sua esecuzione sarebbe una profonda ingiustizia", hanno aggiunto. Gli esperti spiegano che la giovane donna, analfabeta e senza accesso a un avvocato, sarebbe stata costretta ad assumersi la piena responsabilità della morte del marito. La famiglia della vittima ha accettato di rinunciare alla sua esecuzione a condizione che pagasse 90.000 dollari, il "prezzo del sangue", una pratica consentita dalla Sharia iraniana. Questa cifra è troppo alta, secondo gli esperti delle Nazioni Unite. Rischia di essere giustiziata "perché non può permettersi di pagare per la sua vita", hanno avvertito.
Donne giustiziate in Iran e la violenza domestica
Secondo loro, quasi la metà delle 241 donne giustiziate in Iran tra il 2010 e il 2024 era stata condannata per omicidio, principalmente per l'omicidio del marito o del partner. "Molte di queste donne sono state vittime di violenza domestica o coniugale durante l'infanzia, o hanno agito per legittima difesa", hanno sostenuto. L'Iran è il secondo paese al mondo per numero di esecuzioni dopo la Cina, secondo organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International.