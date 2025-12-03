Salta l'incontro tra Zelensky e la delegazione di Trump

AGI - L'incontro programmato a Bruxelles tra Zelensky e una delegazione di Trump, guidata da Witkoff e dal genero Kushner, in viaggio dopo la visita di Putin, è stato annullato a causa del brusco rientro del presidente ucraino a Kiev. Lo rende noto Kiev Post citando fonti non specificate. Il motivo dell'annullamento non è stato ancora reso noto.
Su X il corrispondente capo del Kiev Post a Washington, Alex Raufoglu, ha anche scritto che Witkoff e Kushner torneranno a Washington piuttosto che proseguire per l'Europa o Kiev per ulteriori colloqui.
Russia e Stati Uniti hanno raggiunto ieri sera un "nessun compromesso" dopo quasi cinque ore di colloqui sulla fine della guerra russa in Ucraina, il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, ha comunque definito le discussioni "costruttive, molto utili e sostanziali".
Umerov oggi a Bruxelles
Il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, sarà oggi a Bruxelles per incontrare i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
"Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina sarà affiancato in questi incontri dal capo di Stato maggiore Andrii Hnatov. Si tratta della nostra continua coordinazione con i partner, e ci assicuriamo che il processo di negoziazione sia pienamente attivo. I rappresentanti ucraini informeranno i loro colleghi in Europa su quanto è noto in seguito ai contatti di ieri da parte del lato americano a Mosca, e discuteranno anche del componente europeo dell'architettura di sicurezza necessaria. Dopo Bruxelles, Umerov e Hnatov inizieranno i preparativi per un incontro con gli inviati del presidente Trump negli Stati Uniti. Come sempre, l'Ucraina lavorerà in modo costruttivo per perseguire una pace reale. Mi aspetto un nuovo rapporto sui risultati degli incontri di oggi in Europa", ha concluso Zelensky.