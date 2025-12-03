Sorpreso mentre ingoia un uovo Fabergé da 16mila euro, arrestato il ladro

AGI - Un uomo neozelandese è stato accusato di furto dopo aver presumibilmente rubato un medaglione tempestato di diamanti in un modo piuttosto insolito: ingoiandolo.
Il bottino ingerito, riferisce la Bbc, un medaglione a forma di uovo Fabergé del valore di 33.585 dollari neozelandesi (19.300 dollari; 16.294 euro), non è stato ancora recuperato.
Venerdì scorso, la polizia è intervenuta presso la gioielleria Partridge Jewellers, nel centro di Auckland, e l'uomo di 32 anni è stato arrestato in negozio pochi minuti dopo. È stato sottoposto a visita medica e rimane in custodia, ha dichiarato la polizia.
Secondo il sito web del gioielliere, l'uovo Fabergé presumibilmente rubato è incastonato con 60 diamanti bianchi e 15 zaffiri blu e si apre rivelando un polpo in miniatura in oro 18 carati. L'uovo Octopussy, come viene chiamato, è stato ispirato dall'omonimo film di James Bond del 1983, incentrato su un elaborato furto di uova Fabergé.
Fabergé è una gioielleria di fama mondiale fondata in Russia più di due secoli fa, famosa per le sue uova realizzate con gemme e metalli preziosi.
Il sospettato dovrà comparire nuovamente in tribunale l'8 dicembre. Secondo quanto riportato, l'uomo è stato accusato anche di aver rubato un iPad dalla stessa gioielleria il 12 novembre e di aver rubato lettiera per gatti e prodotti antipulci per un valore di 100 dollari neozelandesi da un indirizzo privato il giorno dopo.