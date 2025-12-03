Nicolas Sarkozy racconta la sua esperienza in carcere con "Diario di un prigioniero"

AGI - Il 'tour' francese dell'ex detenuto Nicolas Sarkozy inizierà la prossima settimana con la pubblicazione del suo nuovo libro "Diario di un detenuto", cronaca di tre settimane nel carcere di La Santé. L'evento è in programma il 10 dicembre a Parigi in una libreria parigina, e il giorno dopo l'appuntamento si ripeterà a Marsiglia e poi ancora a Mentone dove suo figlio Louis si candiderà a sindaco alle elezioni comunali di marzo prossimo. "Sono molto felice di tornare a incontrare i miei lettori", ha annunciato l'ex capo di Stato sui suoi account social, promuovendo "Le Journal d'un prisonnier", pubblicato da Fayard. Sarkozy ha già girato il Paese due anni fa per firmare le copie di "Le Temps des combats" (Il tempo delle battaglie), pubblicato dallo stesso editore.
"In prigione, non c'è niente da vedere e niente da fare. Dimentico il silenzio che non esiste nel carcere di La Santé, dove il rumore è, purtroppo, costante. Come nel deserto, la vita interiore si rafforza in prigione", ha scritto il politico francese qualche settimana fa, annunciando la pubblicazione del libro. Sarkozy, 70 anni, aveva già annunciato la sua intenzione di scrivere della sua esperienza nel carcere di La Santé a Parigi, dove è stato detenuto tra il 21 ottobre e il 10 novembre in una cella speciale, separata dal resto della popolazione carceraria per motivi di sicurezza.
Condanne e libertà condizionale
L'ex presidente è stato condannato lo scorso settembre a cinque anni di carcere per il suo coinvolgimento nel finanziamento della campagna elettorale che gli ha permesso di diventare presidente della Francia nel 2007, con denaro proveniente dal regime libico di Muammar Gheddafi. Gli è stata concessa la libertà condizionale dopo aver sostenuto che, in attesa della risoluzione del suo appello in un nuovo processo previsto per il 2026, non vi era alcun rischio di fuga o distruzione delle prove. Pertanto l'ex presidente è soggetto a un regime di sorveglianza giudiziaria, che include il divieto di contatto con l'attuale Ministro della Giustizia, il suo amico Gérald Darmanin.
Il calvario legale di Sarkozy
All'udienza in cui è stata esaminata la sua richiesta di libertà condizionale, il leader conservatore, che continua a dichiararsi innocente, ha ringraziato "l'eccezionale umanità del personale carcerario", perché ha reso "l'incubo della prigione sopportabile". Il calvario legale dell'ex presidente francese ha subito un'altra battuta d'arresto il 26 novembre, quando la Corte Suprema ha confermato la sua condanna a sei mesi di carcere per il finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2012 - la sua seconda condanna definitiva. L'altra condanna definitiva a suo carico risale al 2024 per un caso di corruzione e traffico di influenze del 2014, per il quale ha indossato un braccialetto elettronico di monitoraggio tra febbraio e maggio di quest'anno.