Un Parc Asterix aprirà in Germania tra il 2030 e il 2031

AGI - Un nuovo parco divertimenti dedicati ad Asterix e Obelix sarà aperto in Germania nel 2030. La Compagnie des Alpes ha annunciato la trasformazione del parco Belantis, situato nell’est della Germania, in un Parc Astérix, il primo al di fuori della Francia. La trasformazione, decisa “in accordo con le edizioni Albert René”, avverrà “gradualmente”.
La prima area, dedicata a Idefix (il cane di Obélix), sarà inaugurata già nella primavera del 2026, ha comunicato il gruppo francese. “In Germania, il cane Idefix è la star della serie Astérix. Cominciamo con Idefix, con una zona pensata per i più piccoli e le famiglie”, ha dichiarato Dominique Thillaud, direttore generale della Compagnie des Alpes, durante una conferenza di presentazione dei risultati aziendali, precisando che l’apertura è prevista per marzo 2026. Nella versione tedesca, i nomi di Astérix, Obélix e Idefix restano invariati, ma altri personaggi subiscono modifiche: il capo villaggio Abraracourcix diventa Majestix, sua moglie Bonemine è Gutemine, il vecchio Agécanonix è ribattezzato Methusalix, il druido Panoramix si chiama Miraculix, e così via.
La Germania è il secondo mercato europeo per i parchi di divertimento. Secondo la Compagnie des Alpes, il parco Belantis — “uno dei più grandi parchi d’attrazione dell’est della Germania” — acquisito ad aprile, “presenta solidi punti di forza”, come l’accesso diretto da Lipsia tramite autostrada e la vicinanza a Dresda e Berlino. Il parco si estende su “oltre 80 ettari di proprietà esclusiva [inclusa una riserva di 41 ettari disponibili per futuri sviluppi]”. La Compagnie des Alpes stima che “questo parco abbia il potenziale per accogliere, a regime, circa 900.000 visitatori all’anno”.
L’annuncio dell’apertura di un Parc Astérix in Germania è stato fatto in occasione della presentazione da parte del gruppo dei nuovi risultati annuali “da record” per l’esercizio 2024-2025. Dal 1° ottobre 2024 alla fine di settembre 2025, la Compagnie des Alpes ha registrato un utile netto in crescita del 15,8%, pari a 107 milioni di euro, grazie all’andamento positivo delle sue attività. Il fatturato è aumentato del 12,8%, raggiungendo 1,4 miliardi di euro. L’EBITDA (Eccedenza Lorda Operativa), indicatore di redditività, è salito del 16,7%, arrivando a 409 milioni di euro.
Il fatturato del settore parchi di divertimento (Futuroscope, Parc Astérix, Walibi, Musée Grévin…) è cresciuto del 18,9%, raggiungendo i 678 milioni di euro. Il Futuroscope ha registrato una forte crescita con 2,6 milioni di visitatori, ha sottolineato Dominique Thillaud, aggiungendo che “annunci” riguardanti questo parco sono previsti per l’inizio del 2026.
