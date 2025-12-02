Ucraina, Kushner e Witkoff da Putin

AGI - Il genero di Donald Trump, Jared Kushner e l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff sono attesi a Mosca dal presidente russo, Vladimir Putin. "Putin incontrerà Witkoff, il capo negoziatore statunitense sull'Ucraina, che verrà in visita al Cremlino. Anche Jared Kushner sarà presente", ha confermato il portavoce del Cremlino Peskov alla stampa.
Alla domanda dei giornalisti se ci saranno altri partecipanti ai colloqui, Peskov ha risposto che non sarà presente nessun altro se non un interprete. I giornalisti hanno chiesto quanto potrebbe durare l'incontro. "Il tempo necessario", ha risposto Peskov.
Si prevede che poi Witkoff e Kushner si recheranno da Mosca in un paese europeo per incontrare il presidente ucraino Zelensky, scrive su X il giornalista di Axios, Barak Ravid.
Zelensky: "Attendiamo l'esito dei colloqui"
L'Ucraina attende con ansia i segnali provenienti dall'incontro tra Stati Uniti e Russia di oggi a Mosca e "in base a questi segnali, ciò che diranno determinerà i nostri prossimi passi", dice Zelensky da Dublino, confermando che una delegazione di Kiev potrebbe incontrare la delegazione statunitense in seguito, a seconda dell'esito di questi colloqui. Zelensky ha ribadito anche la necessità di ritenere la Russia "responsabile dell'aggressione e dei crimini di guerra", con un tribunale speciale che si occupi della questione.
Putin: "Kiev fermi le azioni di pirateria, colpiremo porti e navi. Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti"
Vladimir Putin minaccia ritorsioni contro i porti e le navi ucraine dopo che nei giorni scorsi Kiev ha colpito diverse navi della cosiddetta "flotta ombra" russa nel Mar Nero. La Russia, ha avvertito Putin, "intensificherà gli attacchi ai porti ucraini e a tutte le navi che vi entravano" in risposta agli attacchi alle petroliere russe, che ha definito come "atti di pirateria". "L'opzione più radicale è quella di isolare l'Ucraina dal mare. In tal caso, sarà impossibile per gli ucraini dedicarsi alla pirateria", ha detto Putin ai giornalisti secondo le agenzie russe. "La Russia non ha intenzione di combattere l'Europa, ma se l'Europa lo facesse saremmo pronti fin da subito", ha ribadito il presidente russo