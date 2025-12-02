Putin: "Abbiamo preso Pokrovs, passo per completare gli obiettivi". L'Ucraina smentisce: "Sono ancora in corso combattimenti"

AGI - La presa di Pokrovsk (nome ucraino della russa Krasnoarmeisk) "contribuirà a garantire progressi costanti verso tutti gli obiettivi principali dell'operazione militare speciale". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una visita a uno dei posti di comando del Gruppo Congiunto di Forze all'indomani della caduta di Pokrovsk nel Donetsk e di Volchansk nella regione di Kharkiv. Putin ha ringraziato i militari russi "per i risultati del loro lavoro".
"È un settore importante. Tutti noi ne comprendiamo l'importanza e ci consentirà di raggiungere progressivamente tutti gli obiettivi principali stabiliti all'inizio dell'operazione militare speciale", ha affermato.
La smentita dell'Ucraina
Secondo fonti militari ucraine nell'importante snodo logistico nella regione orientale del Donetsk, che Mosca afferma di aver conquistato, sono ancora in corso combattimenti. "Le operazioni di ricerca e assalto e l'eliminazione del nemico nelle aree urbane continuano a Pokrovsk", ha scritto sui social media il comando orientale dell'esercito ucraino, sostenendo che le truppe russe che avevano piantato una bandiera nel centro della città sono state respinte.
Della conquista di Pokrovsk si parla da tempo. L'offensiva dei russi, in atto da mesi, è si concentrata sulla cittadina perché considerata uno snodo cruciale per dilagare a ovest, completare l'occupazione del Donetsk e spingersi sulla direttrice verso Kiev. Ha anche un valore simbolico, dopo i tanti annunci della propaganda russa e i ripetuti rinvii di mese in mese della scadenza per la sua conquista.
Decollato aereo con a bordo inviato speciale Witcoff
Un aereo che presumibilmente trasporta l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato lo spazio aereo statunitense e ha fatto rotta verso la Russia. Lo ha riferito una fonte del controllo del traffico aereo all'agenzia Tass. "L'aereo ha appena lasciato lo spazio aereo statunitense, ha fatto rotta verso l'Europa e poi verso la Russia", ha detto l'interlocutore dell'agenzia. Ha precisato che l'aereo è partito da un aeroporto in Florida intorno all'una di notte, ora locale. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi l'inviato speciale del leader statunitense, Steve Witkoff. Nel meeting si discutera' della risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte degli Stati Uniti in merito.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere ai giornalisti che l'incontro tra Putin e Witkoff è previsto nel pomeriggio di oggi. I primi momenti della conversazione saranno aperti ai media.