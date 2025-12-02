In Norvegia nasce il megatunnel sottomarino più profondo al mondo

AGI - Nel cuore della costa norvegese sta prendendo forma un’opera senza precedenti: il tunnel sottomarino più lungo e profondo del pianeta che rivoluzionerà i collegamenti tra le principali città e cambierà per sempre la mobilità del Paese. Lo riporta la Cnn.
Il tunnel, lungo 27 chilometri, si chiama Rogfast — abbreviazione di Rogaland fastforbindelse, dal nome della regione e dalla parola norvegese per “collegamento fisso”. Nel suo punto più profondo raggiungerà i 392 metri sotto il livello del mare.
I lavori sono iniziati nel gennaio 2018, ma sono stati sospesi alla fine del 2019 a causa dell’aumento dei costi, che ha portato alla rescissione dei contratti e alla revisione del progetto. Il cantiere è ripartito alla fine del 2021 e l’apertura è prevista per il 2033, con un costo stimato di 25 miliardi di corone norvegesi (circa 2,4 miliardi di dollari).
Sostituendo gli attuali traghetti, Rogfast accorcerà di circa 40 minuti il viaggio tra Bergen e Stavanger — la seconda e la quarta città più popolose della Norvegia — e renderà gli spostamenti quotidiani molto più rapidi.
Il tunnel sarà composto da due gallerie parallele, ciascuna con due corsie, dedicate esclusivamente al traffico stradale. A metà percorso presenterà anche un elemento di design inusuale: una doppia rotatoria a 260 metri di profondità, collegata a un tunnel laterale che porta all’isola di Kvitsoy, il comune più piccolo del Paese.
Rogfast è uno dei progetti chiave del rinnovamento dell’autostrada costiera E39, una tratta di 1.100 chilometri che collega Trondheim a nord e Kristiansand a sud. Oggi il percorso richiede 21 ore e sette passaggi in traghetto: l’obiettivo è eliminarli costruendo ponti e tunnel, dimezzando i tempi di percorrenza.
La struttura includerà anche sistemi avanzati per tutelare gli automobilisti dall’inquinamento dell’aria. Sarà dotata di una ventilazione longitudinale con ventilatori a getto e di un condotto d’aria dedicato fino a Kvitsoy. Un sistema di allerta in tempo reale segnalerà guasti o congestioni, mentre videocamere e radar monitoreranno il traffico.
Al momento, il tunnel più lungo del mondo con una sezione sottomarina è il Seikan, in Giappone: 53,85 chilometri in totale, di cui 23,3 sotto il mare. Il tunnel sotto la Manica, che collega Inghilterra e Francia, è più corto (50,46 km) ma la sua tratta sottomarina di 37,9 km è più lunga di quella prevista per Rogfast.
Rogfast, tuttavia, supererà entrambi in profondità: i suoi 392 metri sott’acqua sono ben oltre i 240 metri del Seikan e i 115 del tunnel della Manica.