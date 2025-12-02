Rutte: "Vogliamo pace in Ucraina. Ci aspettiamo nuovi finanziamenti"

AGI - "Stiamo tutti lavorando per porre fine alla guerra contro l'Ucraina con una pace giusta e duratura. Accogliamo con favore gli sforzi in corso guidati dagli Stati Uniti per rendere questo obiettivo realtà. Sono fiducioso che questi sforzi costanti ripristineranno la pace in Europa". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa in vista della riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza di domani.
"Negli ultimi mesi, gli alleati europei e canadesi hanno fornito miliardi di dollari di equipaggiamento statunitense essenziale all'Ucraina tramite Purl, e il supporto resta una parte fondamentale dei nostri sforzi continui per garantire che l'Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi oggi e per scoraggiare future aggressioni. Tuttavia, c'è ancora molto che dobbiamo fare. Ci aspettiamo che gli alleati annuncino nuovi contributi nei prossimi giorni" ha aggiunto.
"Ieri abbiamo visto il filmato del presidente Putin vestito da soldato, lontano dalla linea del fronte. Sapendo di essere responsabile di 20 mila morti al mese dalla sua parte. Quindi dobbiamo fermare tutto questo. Dobbiamo fermare questo tritacarne, ed è per questo che sostengo pienamente gli sforzi americani per porre fine alla guerra. è difficile prevedere se ci riusciremo".
"Posso assicurarvi che tutti, dalla parte ucraina, dalla Nato e, naturalmente, guidati dagli americani, stanno cercando di arrivarci, perché vogliamo che questa guerra finisca. Ma alla fine per ballare il tango bisogna essere in due. Quindi abbiamo anche bisogno di due russi che ballino il tango, e questo è in fase di sperimentazione in questo momento, quindi è difficile dirlo".
