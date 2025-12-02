La peste suina colpisce l'Europa

AGI - Dilaga la preoccupazione per la peste suina in Europa. Già diversi paesi sono stati costretti a mettere in campo misure di contenimento, con l'abbattimento di migliaia di suini e perdite per il comparto. La legislazione dell'Unione Europea impone l'attuazione di misure di controllo e sorveglianza in caso di focolai di PSA, attualmente presenti in tredici paesi dell'UE.
Sono attesi oggi in Catalogna, gli esperti veterinari della Commissione Europea per fornire consulenza per l'epidemia di peste suina africana (PSA) che ha colpito diversi cinghiali nella catena montuosa di Collserola (Barcellona). L'epidemia potrebbe aver avuto origine da una salsiccia contaminata in un panino. Questa è una delle ipotesi avanzate lunedì dal Ministro dell'Agricoltura, dell'Allevamento, della Pesca e dell'Alimentazione della Catalogna, Òscar Ordeig, sebbene abbia chiarito che si tratta solo di un'ipotesi e che nulla è stato confermato.
In ogni caso, ha indicato la possibilità che la peste suina africana (PSA) sia arrivata in Spagna via terra in una salsiccia contaminata che i cinghiali, animali che comunemente rovistano tra i rifiuti, potrebbero aver ingerito. I due casi positivi sono stati rilevati in cinghiali in aree boschive nei pressi dell'Università Autonoma di Barcellona (UAB), nella zona di Bellaterra (comune di Cerdanyola del Vallès), un'area attraversata da diverse strade, tra cui le autostrade C-58 e AP-7.
La situazione negli altri paesi
Polonia
La PSA è endemica in Polonia dal 2014, dove la popolazione di cinghiali è considerata la principale fonte di infezione. Ha causato perdite per oltre 5 miliardi di euro nell'ultimo decennio, oltre a ostacolare le esportazioni.
Nel 2025, sono stati confermati 18 focolai negli allevamenti di suini, con conseguente abbattimento di quasi 8.000 animali.
Germania
La peste suina africana è arrivata nel 2020, con un cinghiale nel Brandeburgo (est). Tra il 2021 e il 2023, si sono verificati focolai negli allevamenti di suini, con alcuni casi isolati nel 2024. Finora quest'anno non sono state rilevate infezioni negli allevamenti di suini, ma sono stati segnalati 1.948 casi nei cinghiali.
Oltre ad alcuni focolai vicino al confine con la Polonia, una parte significativa è concentrata a sud di Francoforte (sud-ovest).
Oltre alla ricerca intensiva di carcasse di cinghiale, cacciatori, forestali e agricoltori sono invitati a segnalare qualsiasi avvistamento di animali morti e qualsiasi altra anomalia, mentre gli allevamenti di suini devono attuare le massime misure di biosicurezza.
Italia
Dal 2022, l'Italia ha rilevato 580 focolai (quasi sempre nei cinghiali), la maggior parte dei quali è stata eradicata, principalmente nelle regioni settentrionali, attualmente soggette a restrizioni. Dal 2022, il governo ha istituito un commissario speciale per la peste suina africana (PSA) e un piano straordinario per la sua eradicazione, coordinato con l'UE. Questo piano prevede il contenimento delle popolazioni di cinghiali, la creazione di barriere territoriali, l'organizzazione di zone di controllo e l'abbattimento degli animali infetti. Per quanto riguarda l'impatto sul settore zootecnico, gli allevamenti di suini sono in calo: nel 2024, si contavano 7,82 milioni di suini, il 14,7% in meno rispetto al 2023.
Slovacchia
A maggio, è stato confermato un focolaio in Slovacchia in un allevamento con 18.000 suini nel sud-est del paese, e tutti gli animali sono stati abbattuti.
A causa dei focolai nei paesi limitrofi, la zona soggetta a restrizioni rimane in vigore in dodici province orientali, dove continueranno ad essere applicate misure di biosicurezza nelle aree di caccia e negli allevamenti di suini domestici, e tutti i cinghiali morti e catturati saranno monitorati.
Romania, focolaio della malattia
Tra il 1° gennaio e il 27 novembre 2025 sono stati confermati 453 nuovi focolai di peste suina africana (PSA) e attualmente sono 47 i focolai attivi.
La Romania rimane un focolaio della malattia, rappresentando il 66% di tutti i focolai registrati nell'UE nel 2024, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Croazia
Sono stati rilevati casi in 53 allevamenti e 372 cinghiali sono risultati positivi alla malattia.
Secondo le autorità, la Croazia applica rigorose misure di controllo in conformità con la normativa UE. Dall'insorgenza della malattia nel 2023 fino a ottobre 2025, sono stati abbattuti 55.000 capi, pari al 5% della popolazione suina; 10.000 suini sono stati abbattuti solo a settembre.
Ungheria
La peste suina africana è stata rilevata in 852 cinghiali nel 2025, ma non nei suini da allevamento.
Le aree più colpite si trovano a nord, vicino al confine con la Slovacchia, e a est, vicino a Romania e Ucraina. Quasi un terzo del territorio del Paese è stato dichiarato "zona infetta", mentre il resto è considerato un'area a rischio medio o alto.
Bulgaria
Al 3 novembre, erano stati identificati 409 focolai di peste suina africana nei cinghiali. La scorsa settimana, il governo ha dichiarato che non vi sono focolai attivi e che la recinzione installata lungo il confine con la Romania impedisce l'ingresso di cinghiali potenzialmente infetti da quel Paese.
Lettonia
La peste suina africana è presente dal 2014 e il focolaio più recente si è verificato lo scorso settembre, colpendo un allevamento e provocando l'abbattimento di circa 23.000 suini.
