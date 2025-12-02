Il fango devasta l'Asia: la furia delle inondazioni travolge un elefante
Il fango devasta l'Asia: la furia delle inondazioni travolge un elefante

L'animale è stato trovato sabato nel distretto di Meureudu, una delle 50 località gravemente colpite dalle forti piogge che la scorsa settimana
Un elefante di Sumatra morto sepolto nel fango in una zona colpita dall'alluvione a Meureudu
AGI - C'è un'immagine che restituisce le dimensioni della devastazione che ha colpito l'Asia meridionale negli ultimi giorni: un elefante di diverse tonnellate è stato travolto e ucciso dalla marea di fango che si è abbattuta sulla provincia settentrionale di Aceh.

Secondo l'agenzia di stampa statale Antara, l'elefante è stato trovato sabato nel distretto di Meureudu, una delle 50 località gravemente colpite dalle forti piogge che la scorsa settimana, hanno colpito principalmente Aceh e le province di Sumatra settentrionale e occidentale.

Alcuni abitanti hanno tentato di rimuovere la carcassa, che si stima pesi tra le due e le quattro tonnellate, ma non ci sono riusciti a causa della mancanza di attrezzature. Il corpo è sepolta per metà a testa in giù.

Gli abitanti dicono di non aver mai visto un elefante in quella zona, quindi è probabile che sia stato spazzato via dalle acque alluvionali, che continuano a colpire Aceh. Nel novembre 2024, un elefante di uno zoo di Bali, a sud-est di Sumatra, fu spazzato via dalla corrente di un fiume. Le intense piogge, che hanno causato lo straripamento dei fiumi e provocato frane, hanno causato in Indonesia 659 morti, 475 dispersi e 2.600 feriti.

