Il fango devasta l'Asia: la furia delle inondazioni travolge un elefante

AGI - C'è un'immagine che restituisce le dimensioni della devastazione che ha colpito l'Asia meridionale negli ultimi giorni: un elefante di diverse tonnellate è stato travolto e ucciso dalla marea di fango che si è abbattuta sulla provincia settentrionale di Aceh.
Secondo l'agenzia di stampa statale Antara, l'elefante è stato trovato sabato nel distretto di Meureudu, una delle 50 località gravemente colpite dalle forti piogge che la scorsa settimana, hanno colpito principalmente Aceh e le province di Sumatra settentrionale e occidentale.
Alcuni abitanti hanno tentato di rimuovere la carcassa, che si stima pesi tra le due e le quattro tonnellate, ma non ci sono riusciti a causa della mancanza di attrezzature. Il corpo è sepolta per metà a testa in giù.
Gli abitanti dicono di non aver mai visto un elefante in quella zona, quindi è probabile che sia stato spazzato via dalle acque alluvionali, che continuano a colpire Aceh. Nel novembre 2024, un elefante di uno zoo di Bali, a sud-est di Sumatra, fu spazzato via dalla corrente di un fiume. Le intense piogge, che hanno causato lo straripamento dei fiumi e provocato frane, hanno causato in Indonesia 659 morti, 475 dispersi e 2.600 feriti.