La Ue mette una protezione ai prodotti artigianali tipici

AGI - La Commissione Ue ha deciso di riconoscere protezione ad alcune attività artigianali come la porcellana di Limoges, il vetro di Boemia, la porcellana di Limoges, i coltelli tedeschi Solingen” e “il tweed Donegal” irlandese, “la cui reputazione e qualità derivano dal loro luogo di origine”.
Così come avvenuto con lo champagne, il prosciutto di Parma, l'Unione Europea il riconoscimento, ora, va oltre le produzioni agricole, per alcuni prodotti artigianali. In virtù di una legge adottata nel 2023, artigiani come soffiatori di vetro, ceramisti, coltellinai o gioiellieri potranno registrare a partire dal 1° dicembre il nome dei loro prodotti in questo nuovo sistema di indicazioni geografiche.
L'estensione dei marchi di indicazione geografica (IG) ai prodotti non alimentari era stata richiesta da anni dagli artigiani e dal Parlamento europeo. L'obiettivo è quello di combattere la contraffazione e sostenere i settori interessati. Questa legge si ispira agli oltre 30 anni di esistenza delle indicazioni geografiche agricole, che proteggono più di 3.600 denominazioni, generano circa 75 miliardi di euro all'anno e rappresentano circa il 15% delle esportazioni di prodotti alimentari e bevande dell'UE, secondo Bruxelles.