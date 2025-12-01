Zelensky a Parigi. Trump: "Non ho più una deadline per l'accordo"

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ricevuto dal suo omologo francese Emmanuel Macron, in quella che sarà la decima visita del leader di Kiev in Francia dall'inizio del conflitto con la Russia, nel febbraio 2022 e mentre Donald Trump, ha ammesso di non vedere più una "scadenza" nel raggiungimento di un accordo di pace tra Russia e Ucraina. "Non ho una deadline", ha affermato il presidente Usa. A sole due settimane dalla sua ultima visita, Zelensky farà nuovamente tappa a Parigi. Accompagnato dalla moglie, Olena Zelenska, sarà ricevuto all'Eliseo da Macron. I due capi di Stato dovrebbero parlare alla stampa prima di tenere colloqui bilaterali.
Secondo la presidenza francese, Macron e Zelensky "discuteranno la situazione e le condizioni per una pace giusta e duratura, basandosi sui colloqui di Ginevra e sul piano americano, e in stretta consultazione con i nostri partner europei". Esamineranno, inoltre, "il lavoro svolto sulle garanzie di sicurezza nell'ambito della Coalizione dei Volenterosi". La visita di Zelensky a Parigi avviene mentre una delegazione ucraina ha avviato a Hallandale Beach, in Florida, i negoziati sul piano di risoluzione del conflitto presentato da Washington che Kiev considera come troppo favorevole a Mosca.
Secondo Zelensky, tuttavia, i colloqui in Florida si basano sul piano modificato la scorsa settimana a Ginevra, dove americani, ucraini ed europei si sono incontrati. I negoziati di Hallandale Beach si stanno svolgendo senza Andriy Yermak, suo braccio destro e capo di gabinetto, finito nell'occhio del ciclone nell'ambito di una maxi inchiesta per corruzione e licenziato venerdì.
Axios, colloqui incentrati su questioni territoriali
In Florida, le consultazioni tra Stati Uniti e Ucraina sono state incentrate su questioni territoriali, con "Washington che vuole che Kiev ceda territori". Lo riferisce Axios citando fonti ufficiali ucraine, secondo cui i negoziati sono stati "difficili" e "tesi", ma allo stesso tempo presumibilmente produttivi. Come specificato da Axios, durante le consultazioni, "l'attenzione si è concentrata su dove sarebbe stato effettivamente il confine con la Russia, in conformità con gli accordi di pace".
Come osserva il portale, "gli Stati Uniti vogliono che l'Ucraina ceda territorio" per raggiungere un accordo. Secondo le fonti, la parte principale dell'incontro è stata dedicata alla discussione di questioni relative al "controllo del territorio". Alle consultazioni in Florida menzionate da parte americana hanno partecipato il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato speciale del presidente Donald Trump, Steven Witkoff, e il genero del leader americano, Jared Kushner. La delegazione ucraina comprendeva, in particolare, il segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale Rustem Umerov e il Primo Vice Ministro degli Esteri Serhiy Kyslytsya.