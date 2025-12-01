Zelensky da Macron: "La pace deve diventare duratura". Poi sentono gli altri leader Ue

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha scritto su X di aver "valutato moltissimi dettagli" durante i colloqui con l'omologo francese, Emmanuel Macron, durati "diverse ore" e, si suppone, appena conclusi. "L'attenzione principale è stata rivolta ai negoziati per porre fine alla guerra e alle garanzie di sicurezza", ha sottolineato Zelensky, "la pace deve diventare davvero duratura. La guerra deve finire il prima possibile". "Molto ora dipende dal coinvolgimento di ogni leader. Oggi parleremo anche con altri leader. Grazie!", conclude il presidente ucraino.
Zelensky-Macron sentono Witkoff, Starmer, Meloni, Merz e altri leader Ue
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e il presidente francese, Emmanuel Macron, riuniti a Parigi, hanno tenuto una teleconferenza "sui risultati delle conversazioni in Florida" con l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale ucraino, Rustem Umerov. A questo "briefing importante", ha spiegato Zelensky su Telegram, era collegato anche il premier britannico, Keir Starmer. "Abbiamo concordato di discutere ulteriori dettagli di persona", aggiunge Zelensky, "le squadre concorderanno i calendari per possibili contatti futuri".
Zelensky e Macron, hanno contattato diversi leader europei, tra cui - a quanto si apprende - il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz.
Hanno sentito inoltre la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, il primo ministro polacco Donald Tusk, il primo ministro olandese Dick Schoof, il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro danese Mette Frederiksen, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e il segretario generale della Nato Mark Rutte.
"Abbiamo discusso molto bene le principali priorità attuali con i nostri amici europei. Il formato è davvero utile - una parte significativa d'Europa insieme, e questo aiuta molto l'Europa a proteggere gli interessi comuni", ha spiegato su Telegram il presidente ucraino, che ha confermato l'elenco dei leader contattati. "Abbiamo discusso il contenuto delle conversazioni della delegazione ucraina con la parte americana in Florida. Stiamo preparando incontri in Europa", ha proseguito Zelensky, "concordiamo tutti che la guerra deve finire dignitosamente. È importante che vi sia progresso nello sviluppo delle garanzie di sicurezza e della base a lungo termine per la nostra stabilità - sia per l'Ucraina che per l'Europa".