Smantellata cellula neonazista spagnola di “The Base”, preparavano una 'guerra razziale'

AGI - La polizia spagnola ha smantellato una cellula di "The Base", un gruppo neonazista e suprematista bianco indicato come organizzazione terroristica dall'Unione Europea, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Le forze dell'ordine hanno sequestrato due armi da fuoco, munizioni e materiale di propaganda neonazista durante i raid nella provincia orientale spagnola di Castellón.
Questo movimento con sede negli Stati Uniti opera attraverso una rete internazionale decentralizzata di cellule paramilitari con l'obiettivo di compiere attacchi e preparare una "guerra razziale".
L'indagine è partita all'inizio di quest'anno ed ha portato alla luce una cellula spagnola i cui membri erano "altamente radicalizzati" e addestrati utilizzando "tecniche ed equipaggiamento paramilitare".
Negli ultimi mesi, i sospettati avevano incoraggiato la commissione di atti violenti, dichiarando apertamente di essere pronti a compiere attacchi mirati per la causa.
Il leader della cellula era in "contatto diretto" con il fondatore del gruppo americano, che di recente ha invocato "attacchi mirati volti a rovesciare le istituzioni democratiche occidentali".
Tre persone sono state arrestate la scorsa settimana, tra cui il leader di questa cellula spagnola, che è stato condotto in carcere. Sono accusati di appartenenza a un'organizzazione terroristica, reclutamento, indottrinamento e addestramento a fini terroristici, nonché possesso illegale di armi.
L'americano Rinaldo Nazzaro ha fondato il gruppo nel 2018 come rete di nazionalisti di estrema destra che si preparavano al conflitto armato, prima di stabilirsi a San Pietroburgo e acquisire la cittadinanza russa, secondo il Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank con sede a Washington.
L'anno scorso, l'Unione Europea ha aggiunto "The Base" alla sua lista di organizzazioni terroristiche, imponendo sanzioni ai suoi membri, tra cui il divieto di viaggio e il congelamento dei beni in Europa.