I lupi terrorizzano l’India. Tiratori e droni per fermarli

AGI - Le guardie forestali in India stanno utilizzando droni per rintracciare i lupi antropofagi che negli ultimi tre mesi hanno ucciso nove persone nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. L'ultima vittima è stata una bambina di 10 mesi, portata via ieri da un lupo nel distretto di Bahraich mentre dormiva accanto alla madre, e poi ritrovata morta in un campo. Il giorno prima, un bambino di cinque anni era stato catturato davanti alla madre di fronte alla sua abitazione. Tra le vittime dei predatori anche una coppia di anziani.
Il funzionario forestale Ram Singh Yadav ha dichiarato ad Afp che le autorità hanno schierato droni, fototrappole e tiratori nella zona. "Il comportamento dei lupi sembra essere cambiato. Ultimamente, vengono visti attivi anche di giorno, il che è strano", ha detto Yadav. Altri funzionari forestali hanno affermato che gli animali stanno apparendo insolitamente audaci.
Precedenti attacchi e habitat dei lupi
Il distretto di Bahraich aveva assistito a un'ondata di attacchi simili l'anno scorso, quando un branco di lupi uccise almeno nove persone e ne ferì diverse altre. Le praterie di Bahraich si trovano circa 50 chilometri a sud del confine con il Nepal, dove fitte foreste ricoprono le pendici dell'Himalaya. Gli esperti affermano che i lupi attaccano gli esseri umani o il bestiame solo come ultima risorsa quando sono affamati, preferendo prede meno pericolose come le piccole antilopi.
Lupi in India: popolazione e minacce
La maggior parte dei circa 3.000 lupi presenti in India sopravvive al di fuori delle aree protette, spesso in prossimità dei centri abitati. Questi animali, noti anche come lupi delle pianure e classificati come vulnerabili in termini di rischio estinzione, sono più piccoli del più forte lupo himalayano e possono essere scambiati per altre specie, come gli sciacalli. Gli abitanti del distretto, nel frattempo, vivono nel terrore dei predatori che si aggirano vicino alle loro abitazioni. "I nostri bambini non sono al sicuro nemmeno dentro casa", ha detto un residente, "vogliamo solo che gli attacchi cessino."