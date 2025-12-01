Tempesta killer in Asia: oltre 1000 morti per frane e inondazioni
Il numero delle vittime in Indonesia ha superato 600, mentre i dispersi sono 464
AGI- È di oltre 1.100 morti il bilancio complessivo delle devastanti inondazioni e frane che hanno colpito l'Asia meridionale, scrive il Guardian. Il numero delle vittime in Indonesia ha superato 600, mentre i dispersi sono 464 e oltre 578.000 persone sono state evacuate dalle loro case in tre province dell'isola di Sumatra. In Thailandia si contano 176 morti, nello Sri Lanka 355 in Malaysia tre.