Ucraina, al via l'incontro tra delegazioni Usa e Kiev in Florida

AGI - Sono iniziati in Florida i colloqui sul piano di pace in Ucraina tra funzionari di Washington e Kiev. Ne dà notizia su Telegram il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Kiev. Obiettivo della riunione è finalizzare alcuni dettagli del piano ancora non definiti. La delegazione Usa, riferiscono i media, è guidata dal segretario di Stato, Marco Rubio, e include l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Rubio ha dichiarato di aspettarsi "ulteriori progressi" dall'incontro tra le due delegazioni, americane e ucraine, che discuteranno alcuni punti del piano di pace tra Ucraina e Russia.
Parigi, pace vicina se Putin abbandona il sogno dell'impero sovietico
La pace in Ucraina "è a portata di mano, a patto che Vladimir Putin abbandoni la sua illusoria speranza di ricostituire l'impero sovietico, a partire dalla sottomissione dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, in un'intervista a La Tribune Dimanche.
"L'Ucraina appartiene agli ucraini e solo a loro", ha detto Barrot, secondo il quale il Cremlino dovrà accettare una tregua o affrontare nuove sanzioni che ne debiliteranno l'economia. Il ministro degli Esteri francese ha rivendicato il ruolo dell'Europa, "la cui mobilitazione ha dato i suoi frutti". "Dopo la presentazione del piano (americano, ndr) in 28 punti, abbiamo convinto gli Stati Uniti, per la prima volta, a chiarire la loro intenzione di sostenere le garanzie di sicurezza su cui lavoriamo da diversi mesi", ha sottolineato Barrot, "abbiamo anche fatto in modo che le decisioni di competenza europea non possano essere prese senza di noi. Tra queste, il processo di adesione dell'Ucraina all'Ue, il congelamento dei beni russi in Europa, il ritorno della Russia al G7 e, soprattutto, la sicurezza europea".
Il capo della diplomazia transalpina ha espresso la speranza che lunedì, quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visiterà Parigi, "i negoziati possano progredire ulteriormente". "La guerra è tornata sul continente europeo. Il nostro obiettivo principale è ripristinare una pace duratura", ha concluso il ministro degli Esteri francese.