Ucraina: una delegazione di Kiev guidata da Umerov oggi in Florida

AGI - Una delegazione di alti funzionari del governo ucraino arriverà oggi negli Stati Uniti per colloqui con le controparti americane sul piano di pace per l'Ucraina. Volodymyr Zelensky ha annunciato su X che Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, guiderà la delegazione. La nomina di Rustem Umerov arriva dopo che Il presidente ucraino ha licenziato il suo principale consigliere Andriy Yermak a seguito di un'irruzione nella sua abitazione da parte dell'organismo di controllo anticorruzione ucraino.
Yermak era l'interlocutore chiave con gli alleati occidentali di Kiev ed era ampiamente considerato il secondo uomo più potente del governo ucraino. "Il compito è chiaro: elaborare rapidamente e concretamente i passi necessari per porre fine alla guerra", ha scritto Zelensky "L'Ucraina continua a collaborare con gli Stati Uniti nel modo più costruttivo possibile".
La delegazione ucraina, riporta Nbc, dovrebbe incontrare l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del Presidente, Jared Kushner, in Florida. "Ci aspettiamo che i risultati degli incontri di Ginevra vengano ora definiti negli Stati Uniti", ha scritto Zelensky nel suo post di oggi.
Nella notte attacco con droni vicino Kiev
Un morto e 11 feriti sono il bilancio di un attacco con droni russi nei pressi di Kiev. A darne notizia autorità regionali. - L'attacco con droni russi si è verificato a Vyshgorod, nella regione di Kiev.
Via Telegram, il capo dell'amministrazione regionale Mykola Kalashnyk, racconta che "un altro attacco ostile con droni nella regione di Kiev. Le case della gente sono sotto attacco. Purtroppo, un palazzo ha preso fuoco a Vyshgorod a seguito dell'attacco" e "anche un'abitazione privata è stata distrutta, e un incendio è scoppiato nell'area di un'azienda".
"Purtroppo una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Tra queste, un bambino. Sei persone sono state ricoverate in ospedale. I soccorritori stanno evacuando i residenti del palazzo e l'incendio è in fase di spegnimento", dice ancora, e "il numero dei feriti potrebbe aumentare".