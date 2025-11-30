Tre italiani feriti dai coloni in Cisgiordania. Tajani in contatto con il Consolato a Gerusalemme

AGI - Tre italiani, volontari internazionali, sono stati vittime la scorsa notte di una aggressione di coloni israeliani nell'abitazione in cui alloggiavano nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. Lo riferisce una nota diramata dalla Farnesina. Secondo quanto riferito dalle vittime, i coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, aggredito i volontari e rubato tutti i loro beni personali. "I connazionali sono stati trasferiti questa mattina presso l'ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dalle autorità palestinesi. I tre connazionali, ancora sotto shock per l'accaduto, sono stati dimessi", prosegue il comunicato.
Il Consolato Generale a Gerusalemme ha seguito la vicenda ed è in contatto con le autorità palestinesi e con i connazionali. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo l'accaduto, in costante contatto con il Console Generale.
A margine dell'assemblea nazionale di Noi Moderati, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha commentato la notizia. "Ho appena parlato con il console d'Italia a Gerusalemme - ha fatto sapere Tajani - e mi ha aggiornato sulla situazione, mi ha detto che sono feriti ma non sono gravi, stanno rientrando a Ramallah e quindi dovrebbero essere raggiungibili nel pomeriggio, quindi cercherò di parlare con loro anche nel pomeriggio".