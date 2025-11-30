Sparatoria in California a una festa di compleanno di un bambino

AGI - Nella città californiana di Stockton, sotto shock dopo la sparatoria a una festa di compleanno che ha causato quattro morti e dieci feriti, le forze dell'ordine stanno indagando su quello che finora viene considerato "un attacco mirato". Lo riferisce il Los Angeles Times, precisando che gli investigatori stanno ancora valutando tutte le possibilità.
L'identikit
I testimoni presenti alla sparatoria - avvenuta durante una festa di compleanno in una sala ricevimenti a Stockton - hanno descritto un uomo armato, alto 1,68 m, che indossava pantaloni neri, secondo i primi rapporti della polizia. Un residente della zona ha dichiarato ad ABC10 di aver sentito diversi colpi d'arma da fuoco.
L'addetta all'informazione pubblica della polizia locale, Heather Brent, ha affermato che gli agenti stanno ancora indagando per stabilire se più persone abbiano sparato durante l'attacco.
Diverse forze dell'ordine sono coinvolte nell'indagine, tra cui l'Fbi, mentre il dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Joaquin sta conducendo il caso. Brent ha sottolineato che la polizia sta chiedendo a potenziali testimoni di farsi avanti.
Le prime ricostruzioni dei fatti, riportate dai media Usa, stabiliscono che un uomo armato si è introdotto in una festa in una sala ricevimenti a Stockton e ha aperto il fuoco sulle persone presenti, tra cui diversi bambini, adolescenti e adulti. Poco prima delle 18 ora locale, l'ufficio dello Sceriffo della contea di San Joaquin è stato inondato di chiamate al 911 che segnalavano una sparatoria con bambini di appena 9 anni che sanguinavano e un ragazzo di 15 anni che non respirava.
Gli agenti sono intervenuti nell'isolato 1900 di Lucile Avenue, vicino a un Dairy Queen, e hanno trovato vittime della sparatoria nel parcheggio, oltre a un gran numero di persone in preda al panico e che urlavano.
Le vittime si trovavano tutte all'interno della sala banchetti al momento della sparatoria. Le ambulanze hanno trasportato alcune delle vittime, mentre altre sono arrivate in ospedale autonomamente, tra cui due uomini che sono entrati nel St. Joseph's Medical Center con ferite da arma da fuoco. Il bilancio, al momento, è di quattro morti e almeno 10 feriti.
"Stasera, il mio cuore è pesante in un modo difficile da esprimere a parole", ha dichiarato il vicesindaco di Stockton, Jason Lee, in una dichiarazione pubblicata su Facebook. "Sono in contatto con il personale e le autorita' di pubblica sicurezza per capire esattamente cosa sia successo e insisterò per ottenere risposte", ha proseguito. Nella sua dichiarazione, Lee ha affermato che la sparatoria è avvenuta durante la festa di compleanno di un bambino. L'ufficio del Governatore Gavin Newsom ha detto sui social che l'Ufficio statale per i servizi di emergenza stava monitorando "l'evolversi della situazione e coordinandosi con le forze dell'ordine locali".
La sparatoria di Stockton si è verificata pochi giorni dopo un attacco deliberato avvenuto mercoledì' nella capitale federale, Washington, D.C., dove un cittadino afghano di 29 anni, rifugiato negli Stati Uniti dal 2021, ha ucciso un giovane soldato della Guardia Nazionale e ne ha ferito gravemente un secondo.
Con più armi da fuoco in circolazione che persone, gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di mortalità per arma da fuoco tra tutti i Paesi sviluppati. Gli omicidi con armi da fuoco sono una piaga ricorrente che finora nessun governo è riuscito a contenere.
Nel 2024, escludendo i suicidi, almeno 16.700 persone sono state uccise da armi da fuoco. Dall'assassinio lo scorso settembre di Charlie Kirk, un popolare influencer tra i giovani conservatori e sostenitori di Trump, gli Usa sono profondamente polarizzati, motivo per cui gli osservatori temono anche un aumento della violenza armata di matrice politica.