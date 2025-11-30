Scontro in volo a Sydney: muore un pilota di un ultraleggero

AGI - Due aerei leggeri si sono scontrati durante un volo di formazione sopra la periferia di Sydney, uccidendo il pilota del velivolo che si è schiantato al suolo. Lo ha riferito la polizia dello stato del Nuovo Galles del Sud. I soccorritori hanno trovato il corpo del pilota nella boscaglia vicino all'aeroporto di Wedderburn, un sobborgo sud-occidentale di Sydney.
"Alla polizia è stato riferito che due aerei leggeri si erano scontrati in volo, prima che uno dei due si schiantasse nelle vicinanze nella boscaglia", hanno dichiarato fonti di polizia in un comunicato. "I soccorritori intervenuti hanno trovato il corpo del pilota, che si ritiene fosse l'unico occupante del velivolo", ha aggiunto la stessa fonte, mentre "l'altro aereo è atterrato sano e salvo all'aeroporto e il pilota è rimasto illeso".
L'Australian Transport Safety Bureau ha dichiarato di stare indagando su una collisione tra due velivoli Van's RV-7, aerei monomotore biposto costruiti in kit. "Come riferito all'Atsb, i due velivoli erano coinvolti in un volo in formazione di quattro velivoli che stavano rientrando all'aeroporto di Wedderburn quando si è verificata la collisione", ha affermato in un comunicato. "Uno dei velivoli coinvolti nella collisione è atterrato senza problemi, ma l'altro si è scontrato con il terreno e il suo pilota è rimasto ferito mortalmente", ha precisato l'Atsb.