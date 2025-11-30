Raid dell'Idf a Rafah, uccisi 4 membri Hamas 

AGI - Raid attuati dall'aeronautica militare israeliana a Rafah est hanno colpito un gruppo di terroristi usciti da un tunnel, uccidendone almeno quattro. Lo ha riferito il portavoce dell'Idf, aggiungendo che le forze continuano a operare nell'area controllata dalle forze israeliane, nella Striscia di Gaza meridionale, dove si ritiene che decine di combattenti di Hamas siano rimasti intrappolati.
L'Idf, sottolinea il quotidiano Times of Israel, sta attualmente lavorando per accertarne l'identità: i funzionari della difesa sospettano che tra i membri della cellula ci fossero il comandante del battaglione di Hamas a Rafah est e il suo vice. Nelle ultime settimane, l'Idf ha riferito di aver ucciso oltre 30 terroristi e di averne catturati altri otto, dopo che avevano tentato di fuggire dai tunnel di Rafah.