Raid dell'Idf a Rafah, uccisi 4 membri Hamas

L'esercito israeliano: il gruppo di terroristi era uscito da un tunnel nella Striscia di Gaza
Soldati israeliani all'ingresso di un tunnel a Rafah, nella Striscia di Gaza
Sharon ARONOWICZ / AFP - Soldati israeliani all'ingresso di un tunnel a Rafah, nella Striscia di Gaza
AGI - Raid attuati dall'aeronautica militare israeliana a Rafah est hanno colpito un gruppo di terroristi usciti da un tunnel, uccidendone almeno quattro. Lo ha riferito il portavoce dell'Idf, aggiungendo che le forze continuano a operare nell'area controllata dalle forze israeliane, nella Striscia di Gaza meridionale, dove si ritiene che decine di combattenti di Hamas siano rimasti intrappolati.

L'Idf, sottolinea il quotidiano Times of Israel, sta attualmente lavorando per accertarne l'identità: i funzionari della difesa sospettano che tra i membri della cellula ci fossero il comandante del battaglione di Hamas a Rafah est e il suo vice. Nelle ultime settimane, l'Idf ha riferito di aver ucciso oltre 30 terroristi e di averne catturati altri otto, dopo che avevano tentato di fuggire dai tunnel di Rafah.

