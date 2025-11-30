Papa Leone: "Soluzione due Stati unica soluzione possibile. Per ora Israele non accetta, ma noi cerchiamo di essere voce mediatrice"

AGI - La Santa Sede "già da diversi anni, pubblicamente appoggia la proposta di una soluzione di due Stati. Sappiamo tutti che in questo momento ancora Israele non accetta ma vediamo che è l'unica che potrebbe offrire per risolvere il conflitto che continuamente vivono". Cosi' Papa Leone XIV, sul volo verso Beirut, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti. "Noi siamo anche amici di Israele - ha sottolineato - e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci a una soluzione di giustizia per tutti". Il Pontefice ha confermato di aver parlato di questo anche con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aggiungendo che lo stesso Erdogan "è d'accordo con la proposta" dei due Stati. "La Turchia ha un ruolo importante che potrebbe giocare in questo".
"Attorno a noi, quasi in tutto il mondo, sembra avere vinto una sorta di pessimismo e sentimento di impotenza", ha sottolineato il Papa nel suo discorso alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico del Libano. "Le persone sembrano non riuscire più nemmeno a chiedersi che cosa possono fare per modificare il corso della storia. Le grandi decisioni sembrano essere prese da pochi e, spesso, a scapito del bene comune, è ciò appare a molti come un destino ineluttabile", ha aggiunto. "Voi avete molto sofferto le conseguenze dell'instabilità globale, che anche nel Levante ha ripercussioni devastanti, della radicalizzazione delle identità e dei conflitti, ma sempre avete voluto e saputo ricominciare", ha rimarcato.