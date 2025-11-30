Israele, Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog

AGI - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto una richiesta di grazia al presidente Isaac Herzog, auspicando "la chiusura del processo per contribuire a ridurre l'intensità delle fiamme", in modo da "concentrarsi sugli affari di Stato". Lo riferiscono i media israeliani che riportano alcuni passaggi della richiesta di grazia indirizzata dal premier al presidente di Israele.
Netanyahu ha affermato che "negli ultimi anni, tensioni e disaccordi si sono intensificati tra diverse fasce dell'opinione pubblica e varie autorità statali. Sono consapevole che il procedimento nel mio caso è diventato un punto focale di aspre controversie e mi assumo un'ampia responsabilità pubblica e morale, comprendendo le implicazioni di tutti questi eventi".
Di conseguenza, ha proseguito il premier israeliano, "nonostante il mio interesse personale a condurre il processo e a dimostrare la mia innocenza fino alla piena assoluzione, credo che l'interesse pubblico imponga diversamente. In quanto Primo Ministro, nella mia responsabilità pubblica di cercare di portare la riconciliazione tra le parti della nazione, non ho dubbi che la chiusura del processo contribuirà a ridurre l'intensità delle fiamme nel dibattito che si è sviluppato attorno a esso".