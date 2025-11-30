L'inter non brilla, ma ci pensa Lautaro Martinez: 2-0 al Pisa e -1 dalla vetta
L'inter non brilla, ma ci pensa Lautaro: 2-0 al Pisa e -1 dalla vetta
Home>Estero

L'inter non brilla, ma ci pensa Lautaro: 2-0 al Pisa e -1 dalla vetta

Nerazzurri soffrono alla Cetilar Arena, ma alla fine portano a casa tre punti importantissimi con una doppietta del bomber argentino
L'inter non brilla, ma ci pensa Lautaro Martinez: 2-0 al Pisa e -1 dalla vetta
Isabella BONOTTO / AFP - L'inter non brilla, ma ci pensa Lautaro Martinez: 2-0 al Pisa e -1 dalla vetta
PISA-INTER lautaro martinez
di lettura

AGI - Per un'ora abbondante l'Inter soffre e non brilla, ma alla fine porta a casa tre punti di importanza capitale. Dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, la squadra di Chivu piega per 2-0 un Pisa tenace e mai domo.

ADV

Alla Cetilar Arena, a togliere le castagne dal fuoco ci pensa capitan Lautaro, autore di una doppietta. Il bomber argentino risponde così sul campo alle numerose critiche ricevute in settimana: l'abbraccio con Chivu al momento del cambio, a risultato ampiamente acquisito, sancisce la "pace" tra i due dopo qualche malumore a Madrid.

ADV

Difficoltà iniziali e la pressione del Pisa

Ci pensa Lautaro quindi. Ma non è stato semplice, anzi. Tanti gli errori in fase di costruzione, la pressione del Pisa costante e i due attaccanti, Meister e Nzola, a far valere la propria fisicità. Poche le occasioni, quasi sempre da calcio piazzato: Dimarco tira centrale, poi i colpi di testa di Lautaro e Acerbi, su assist di Calhanoglu, non spaventano Scuffet (al debutto stagionale a causa dell'influenza del titolare Semper). Thuram e Lautaro si muovono tanto ma sono poco incisivi.

Le occasioni mancate del Pisa

Il Pisa è più che mai in partita e spaventa la squadra ospite alla mezz'ora, quando Piccinini, dopo la sponda aerea di Touré, si inserisce in area e spedisce il pallone di poco a lato col destro. Stesso refrain in avvio di secondo tempo (Zielinski per uno spento Sucic), con il Pisa ancora più pericoloso: Acerbi salva su Meister, poi è costretto a lasciar andare via Nzola, che col sinistro spedisce a lato dopo una cavalcata a campo aperto.

L'ingresso di Esposito e il vantaggio interista

È il momento dei cambi: dentro Diouf e Bisseck, ma soprattutto Esposito. L'attaccante italiano è subito determinante, perché da una sua palla recuperata nel duello contro Aebischer nasce il vantaggio interista. Esposito serve l'assist per Lautaro che attacca il primo palo e calcia potente sotto la traversa, siglando l'1-0 col sinistro. In casa Pisa la luce si spegne e i cambi offensivi di Gilardino non incidono: arriva così la doppietta di Martinez, all'83', stavolta sull'assist su misura di Barella. L'Inter agguanta momentaneamente la Roma a quota 27, a -1 dal Milan.

ADV