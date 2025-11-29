Quelle sanzioni 'minori' che possono danneggiare Mosca

AGI - Non solo petrolio, "flotte ombra", compagnie energetiche o banche. Ci sono sanzioni "meno importanti" che potrebbero danneggiare significativamente la macchina militare russa. È quanto emerge da un documento di Dekleptocracy, un gruppo americano della società civile che studia l'economia di guerra della Russia, riportato dal quotidiano britannico The Guardian.
Ad esempio, le sostanze chimiche utilizzate per produrre lubrificanti meccanici e pneumatici di livello militare rappresentano una vulnerabilità che i politici di Stati Uniti, Regno Unito ed Unione Europea potrebbero sfruttare. Tali prodotti non sono sottoposti a sanzioni e Mosca non ha la capacità di produrli autonomamente nei volumi richiesti.
Solo poche aziende producono additivi chimici per lubrificanti meccanici, come l'olio motore per serbatoi e automobili. Una di queste è la cinese Xinxiang Richful, che attualmente soddisfa la maggior parte della domanda russa, scrive il Guardian citando lo studio della società Usa. Le forniture dell'azienda cinese a Mosca ammontano a circa 8 milioni di tonnellate all'anno, mentre le aziende europee hanno interrotto le vendite nel 2022.
"Una carenza di lubrificanti danneggerebbe seriamente la macchina militare russa", ha affermato Christopher Harrison, presidente del gruppo ed ex esperto del Dipartimento di Stato sulla Russia. Secondo Harrison sanzioni su questi prodotti non sono meno importanti delle restrizioni all'elettronica e al petrolio. Se le forniture alla Russia dalla Cina venissero bloccate, i russi avvertirebbero rapidamente la crisi.
Un altro settore è la produzione di pneumatici
La Russia non ha quasi nessuna capacità produttiva interna per produrre acceleratori di vulcanizzazione e altre sostanze necessarie per realizzare pneumatici per equipaggiamento militare. Inoltre Mosca non produce autonomamente la maggior parte delle sostanze chimiche in altri settori tra cui additivi alimentari, materiali chimici per prodotti farmaceutici e shampoo, prodotti per il fabbisogno di altre industrie. Tutti questi prodotti vengono importati dalla Cina o contrabbandato tramite "importazioni grigie".
"Non ci resta molto da sanzionare, quindi colpiamo le loro grandi compagnie petrolifere, che è ciò che tutti chiedevano", ha affermato di recente il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Ma gli esperti non sono d'accordo e ritengono che ci siano ancora molti obiettivi da colpire a livello di sanzioni.
"Un regime di sanzioni efficace non dipende solo dall'identificazione di nuovi obiettivi, ma anche dalla garanzia della loro attuazione nei confronti di quelli già individuati.Finché la Russia riuscirà a procurarsi i componenti necessari per il suo esercito e finché riuscirà a vendere il suo petrolio, l'ambiente rimarrà pieno di obiettivi", ha affermato Tom Keatinge, direttore del Centro per la finanza e la sicurezza presso il Royal United Services Institute.
Il mese scorso gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro le due maggiori compagnie petrolifere russe - Rosneft e Lukoil - per costringere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati con l'Ucraina. Le nuove restrizioni imposte da Washington si applicano non solo alle due principali compagnie russe, ma anche a 36 filiali.