Trump, "stop all'immigrazione dai paesi del terzo mondo"

AGI - Gli Stati Uniti stanno bloccando tutte le decisioni in materia di asilo, mentre il presidente Donald Trump inasprisce la sua posizione antimigranti dopo che un cittadino afghano avrebbe sparato a due membri della Guardia Nazionale a Washington.
L'attacco di mercoledì ai soldati – uno dei quali è morto per le ferite riportate – ha innescato una nuova repressione degli stranieri negli Stati Uniti, con Trump che si è anche impegnato a sospendere l'immigrazione dai "Paesi del Terzo Mondo".
Joseph Edlow, direttore dei Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione degli Stati Uniti (USCIS), ha dichiarato che la sua agenzia ha "sospeso tutte le decisioni in materia di asilo finché non potremo garantire che ogni straniero sia esaminato e sottoposto a screening il più possibile". Ciò ha fatto seguito all'annuncio di Trump, nella tarda serata di giovedì, di piani per "sospendere definitivamente l'immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo per consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente".
Alla domanda su quali nazionalità sarebbero state interessate, il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha indicato un elenco di 19 paesi, tra cui Afghanistan, Cuba, Haiti, Iran e Myanmar, già soggetti a restrizioni di viaggio statunitensi da giugno.
Nel frattempo, il Segretario di Stato Marco Rubio ieri ha detto che gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso il rilascio di visti a tutti i viaggiatori con passaporto afghano. "Gli Stati Uniti non hanno priorità più alta della protezione della nostra nazione e del nostro popolo".
La sparatoria ha messo insieme tre questioni politicamente esplosive: il controverso uso dell'esercito da parte di Trump sul suolo americano, l'immigrazione e la persistente eredità del conflitto ventennale in Afghanistan.
Rahmanullah Lakanwal, 29, che avrebbe aperto il fuoco contro le guardie a pochi isolati dalla Casa Bianca, faceva parte di una "forza partner" sostenuta dalla CIA che combatteva i talebani in Afghanistan. È entrato negli Stati Uniti nell'ambito di un programma di reinsediamento in seguito al ritiro militare americano dall'Afghanistan nel 2021.
Jeanine Pirro, procuratore generale degli Stati Uniti per Washington DC, ha dichiarato ieri che Lakanwal sarà accusato di omicidio per l'attacco. Sarah Beckstrom, una ventenne della Guardia Nazionale del West Virginia dispiegata nella capitale degli Stati Uniti nell'ambito di quella che Trump ha definito una repressione della criminalità, è morta a causa delle ferite riportate.
Il secondo soldato ferito, il ventiquattrenne Andrew Wolfe, stava "lottando per la vita", ha detto Pirro al programma Fox & Friends di Fox News.
Il procuratore generale Pam Bondi si è impegnato a chiedere la pena di morte per Lakanwal, descrivendolo come un "mostro".
Nel suo post sui social media di giovedì, Trump ha anche minacciato di revocare "milioni" di asili concessi sotto il suo predecessore Joe Biden, in una nuova escalation della sua posizione anti-immigrazione.