Incontri tra Usa e Russia per finalizzare accordi economici

AGI - Il Wall Street Journal scrive che il mese scorso si sono tenuti colloqui segreti tra Jared Kushner, Kirill Dmitriev e Steve Witkoff che porterebbero al più grande scambio di prigionieri della storia, a far diventare gli Stati Uniti favoriti per le terre rare e il gas russi.
ExxonMobil avrebbe incontrato i vertici petroliferi russi e un amico di Trump Jr. si sarebbe incontrato per acquistare il secondo produttore di gas russo, infine, sarebbe stata studiata una missione su Marte Russia-SpaceX.
Il giornale scrive che i "tre potenti uomini d'affari, due americani e un russo, si sono seduti a Miami Beach con il computer portatile, apparentemente per elaborare un piano per porre fine alla lunga e mortale guerra tra Russia e Ucraina.
Ma la portata del loro progetto andava ben oltre, secondo fonti vicine ai colloqui. Stavano tracciando in privato un percorso per far uscire dal tunnel l'economia russa da 2.000 miliardi di dollari, con le aziende americane in prima linea per battere i concorrenti europei sui dividendi."
Il piano di Dmitriev
Nella sua tenuta sul lungomare, il miliardario imprenditore edile diventato inviato speciale Steve Witkoff ospitava Kirill Dmitriev, capo del fondo sovrano russo e negoziatore scelto personalmente da Vladimir Putin. Jared Kushner, genero del presidente, era arrivato dalla sua vicina casa su un'isola conosciuta come il "Bunker dei Miliardari".
Dmitriev presentava un piano per consentire alle aziende Usa di attingere ai circa 300 miliardi di dollari di asset della banca centrale russa, congelati in Europa, per progetti di investimento russo-americani e per la ricostruzione dell'Ucraina guidata dagli Stati Uniti.
Le aziende statunitensi e russe avrebbero potuto unirsi per sfruttare le vaste ricchezze minerarie dell'Artico.
La strategia del Cremlino
Secondo il Wsj, per il Cremlino, "i colloqui di Miami hanno rappresentato il culmine di una strategia, elaborata prima dell'insediamento di Trump, per aggirare il tradizionale apparato di sicurezza nazionale statunitense e convincere l'amministrazione a considerare la Russia non come una minaccia militare, ma come una terra di abbondanti opportunità, secondo i funzionari della sicurezza occidentale.
Proponendo accordi multimiliardari nel settore delle terre rare e dell'energia, Mosca potrebbe ridisegnare la mappa economica dell'Europa, creando al contempo una frattura tra l'America e i suoi alleati tradizionali."