Cari Windsor, ma quanto ci costate?

AGI - Arriva in libreria, un saggio che fa i conti in tasca alla famiglia reale inglese. A scriverlo è uno che di voci di bilancio se ne intende, ovvero l'ex ministro Norman Baker ha fatto le pulci alle spese dei Windsor.
Nel suo bestseller "Royal Mint, National Debt" approfondisce ulteriormente l'analisi delle finanze reali, esaminando da dove proviene il denaro, come viene utilizzato e cosa è cambiato con l'arrivo di un nuovo re. Tra le altre cose, rivela come una famiglia che nel 1760 era praticamente in bancarotta sia ora una delle più ricche del Paese, come faccia pressione sui governi e sui media per massimizzare i propri profitti dalle casse pubbliche e come approfitti di un regime fiscale e legislativo particolarmente vantaggioso.
Ricco di dettagli sull'accettazione di donazioni, sull'appropriazione di doni ufficiali per uso personale e sullo sfruttamento di enti pubblici, tra cui il servizio sanitario nazionale, le chiese e le organizzazioni di beneficenza, a cui vengono applicate tariffe punitive per l'uso dei terreni controllati dal Ducato, questo rivelatore libro include anche un capitolo sul principe Andrea e le amicizie che lo hanno portato alla rovina.
Secondo l'autore la monarchia britannica ha pesato sull'erario circa 150 milioni di euro, una cifra monstre se confrontata alle altre monarchie attive negli altri stati. È anche vero però che nessuna gode di tanta popolarità e muove intorno a sè tanta curiosità e turismo internazionale. Perchè la Royal Family per eccellenza è quella britannica, trasformatasi nel tempo in un vero e proprio brand commerciale.