A causa delle proteste slitta di due ore il congresso dei giovani di AFD

AGI - È iniziato con due ore di ritardo il congresso dell'organizzazione giovanile di Alternativa per la Germania (AfD) a Giessen, nella Germania occidentale. I lavori sarebbero dovuti cominciare alle 10:00 ma sono slittati alle 12:00 a causa delle proteste di migliaia di manifestanti contro la formazione di estrema destra.
"Siete la prossima generazione del nostro partito", ha detto Alice Weidel, co-presidente di AfD, aprendo l'assise davanti a mille delegati. Il congresso deve ufficializzare la nascita di un nuovo movimento giovanile di AfD, dopo che il precedente 'Giovane Alternativa' era stato sciolto a marzo dalle autorità tedesche per "estremismo di destra". I membri dovranno decidere il nome, se 'Generazione Germania' o 'Giovane Germania', e approvare il logo, uno stemma con un'aquila, una croce e i colori nazionali della Germania: nero, rosso e oro.
Manifestazioni contro AfD sono state organizzate in tutta la Germania e soprattutto a Giessen dove è stato predisposto un piano di sicurezza in grande stile, il più importante mai visto in Assia: circa 6mila i militari schierati, supportati da mezzi con cannoni ad acqua, elicotteri e droni. Una delle organizzazioni di protesta, 'Resist', ha annunciato che oltre 15mila persone hanno impedito l'accesso a diversi percorsi verso l'assise.
Aggredito un deputato
La copresidente del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), Alice Weidel, ha denunciato che il deputato dell'AfD Julian Schmidt è stato picchiato al suo arrivo nella sala dove l'organizzazione politica sta rifondando il suo gruppo giovanile.
“Uno dei nostri deputati è rimasto ferito, Julian Schmidt, che è stato picchiato oggi”, ha detto Weidel dal podio da cui è intervenuta prima che iniziassero le votazioni sulle iniziative relative alla nuova organizzazione giovanile dell'AfD, dopo lo scioglimento della “Giovane Alternativa” lo scorso marzo.
“Julian, ti auguro una pronta guarigione”, ha aggiunto tra gli applausi Weidel, anche co-leader del gruppo parlamentare dell'AfD alla Camera bassa del Parlamento o “Bundestag”, rivolgendosi a Schmidt, che si trovava nella sala.
Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Schmidt è stato aggredito mentre si trovava a 800 metri dalla sala di Giessen dove si tiene il congresso di rifondazione dell'organizzazione giovanile dell'AfD. L'edizione digitale del settimanale Focus ha riportato le immagini di un video in cui, presumibilmente, Schmidt, 35 anni e deputato della circoscrizione di Marburgo (ovest), affrontava un gruppo di persone con il volto coperto.Con uno di loro, Schmidt ha cercato di scambiare alcuni colpi prima di cadere a terra e rialzarsi rapidamente.