Corbyn ci riprova, al via il congresso del nuovo partito

AGI - L'ex leader laburista ci riprova e, con un primo congresso del suo nuovo partito Your Party, tenta di superare le divisioni e ricreare unità a sinistra. L'ambizione è quella di un "nuovo partito socialista democratico" nel Regno Unito con l'obiettivo di occupare uno spazio a sinistra e attrarre coloro che sono delusi dal governo laburista. "Il nostro movimento è un movimento per la giustizia, l'uguaglianza e la sostenibilità ambientale", ha dichiarato parlando a diverse migliaia di attivisti riuniti a Liverpool, nel nord dell'Inghilterra.
Dalle elezioni generali che hanno portato al potere il Partito Laburista di Keir Starmer nel luglio 2024, il panorama politico britannico ha subito una profonda trasformazione, con l'ascesa dei Liberal Democratici (al centro), dei Verdi (a sinistra) e del partito anti-immigrazione Reform UK. Per entrare a Downing Street, Keir Starmer ha riorganizzato il Partito Laburista, una strategia che apre nuove opportunità a Jeremy Corbyn, 76 anni, emarginato da quando ha lasciato il partito nel 2020.
L'alternativa all'estrema destra
"In questo Paese, la gente ha disperatamente bisogno di una vera alternativa all'ascesa dell'estrema destra", ha dichiarato all'Afp il parlamentare indipendente e alleato di Corbyn, Shockat Adam, in un momento in cui Reform UK, guidato dall'ex sostenitore della Brexit Nigel Farage, è in testa ai sondaggi.
Gli inizi caotici e la richiesta di unità
Il nuovo partito, "Your Party", era già stato annunciato a luglio da Corbyn e da un'altra ex parlamentare laburista, Zarah Sultana, 32 anni. Ma gli inizi sono stati caotici, con tensioni interne che si sono manifestate sotto gli occhi dell'opinione pubblica. Oggi Corbyn ha chiesto unità tra i 50.000 membri di "Your Party", affermando che "la divisione non servirà gli interessi delle persone che vogliamo rappresentare". "Dobbiamo migliorare la nostra capacità di lavorare insieme", ha dichiarato Zarah Sultana il giorno prima. In questo fine settimana i membri del partito sceglieranno il nome definitivo del partito e decideranno se eleggere un leader unico o una leadership collettiva.
Il passato politico di Corbyn
Corbyn ha guidato il Partito Laburista dal 2015 al 2020 ed è stato costretto a dimettersi dopo la storica sconfitta del partito alle elezioni generali del 2019, vinta dal Partito Conservatore di Boris Johnson. È stato sospeso nel 2020 dopo essere stato criticato per la sua mancanza di impegno nel contrastare l'antisemitismo all'interno del partito, un'accusa che ha sempre negato. Nel 2024 è stato rieletto deputato indipendente nella sua circoscrizione di Londra. Stuart Hill, ex consigliere comunale laburista di Tyneside (Inghilterra nord-orientale), si è unito con entusiasmo al "Your Party" a luglio, dopo aver lasciato il partito nel 2023.