Bruxelles, rubata la testa del Bambino Gesù nel presepe della Grand-Place

AGI - Questa mattina, mentre la Grand-Place a Bruxelles iniziava ad animarsi, è emerso un dettaglio insolito nel presepe appena inaugurato: al Bambino Gesù mancava la testa. E poco dopo è arrivata la conferma del furto dal portavoce del sindaco di Bruxelles alla RTBF. Secondo i primi riscontri, la statuina sarebbe stata decapitata durante la notte e il responsabile sarebbe poi fuggito portando con sé la testa, una semplice palla di stracci. “Confermo: è stata sottratta la palla di stracci che fungeva da testa del piccolo Gesù. Siamo in fase di sostituzione”, ha dichiarato il portavoce Victor Kanyanzira.
Il gesto si inserisce in un clima già sensibile: da giorni il presepe era oggetto di critiche sui social, accusato da cittadini e figure pubbliche di essere troppo sommario o eccessivamente “folkloristico” per un luogo simbolico come la Grand-Place. La città di Bruxelles e la Chiesa, tuttavia, avevano approvato congiuntamente il nuovo allestimento, con il benestare del decano della Cattedrale dei Santi Michele e Gudula.
Non è la prima volta che la natività brussellese viene presa di mira. Nel 2017 era scomparsa l’intera statuina di Gesù, mai più ritrovata. Nel 2014 alcuni attivisti avevano portato via la testa del Bambino Divino come azione di protesta politica. L’anno successivo, tre giovani di 20, 21 e 24 anni avevano vandalizzato il presepe: rubarono la bambola, danneggiarono gli abeti, rimossero piastrelle e distrussero parte della struttura. Pur assolti, furono chiamati a rimborsare i costi del restauro.