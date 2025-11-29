Alluvioni in Indonesia e Sri Lanka, oltre 300 le vittime 

AGI - Alluvioni e frane in Indonesia e Sri Lanka hanno causato complessivamente oltre 300 vittime. Mentre proseguono le operazioni di soccorso nei due paesi e si è attivata la macchina degli aiuti internazionali, si contano i morti e i dispersi oltre ai danni causati dalle valanghe di acqua e di fango. Il bilancio è ancora provvisorio.
Indonesia
In Indonesia l'ondata di maltempo ha ucciso più di 200 persone, secondo i dati delle autorità competenti.
"Fino a stasera, sono state registrate 61 vittime e 90 sono ancora i dispersi", ha dichiarato ieri sera Ilham Wahab, portavoce dell'Agenzia Regionale per la Mitigazione dei Disastri di Sumatra Occidentale, aggiornando il bilancio precedente a 23 vittime per la provincia.
Nel Nord Sumatra, altre 116 persone sono morte, mentre nella provincia di Aceh il bilancio delle vittime è stato di almeno 35 persone, secondo i dati diffusi dall'agenzia.
Sri Lanka
Le piogge torrenziali e le inondazioni provocate dal ciclone Ditwah hanno causato finora 123 vittime in tutto lo Sri Lanka, con altre 130 ancora disperse, ha dichiarato il Centro di Gestione dei Disastri.
Il Direttore Generale Sampath Kotuwegoda ha dichiarato che le operazioni di soccorso sono in corso e che 43.995 persone sono state trasferite in centri di assistenza sociale gestiti dallo Stato dopo che le loro case sono state distrutte dalle forti piogge durate una settimana.
Il sistema meteorologico si sta allontanando dall'isola verso la vicina India, ma ha già lasciato ingenti danni, ha dichiarato il DMC. "Le operazioni di soccorso con l'aiuto delle forze armate sono in corso", ha detto Kotuwegoda ai giornalisti a Colombo. Gli effetti del sistema meteorologico si sono fatti sentire da lunedì, sebbene il ciclone abbia toccato terra mercoledì, provocando precipitazioni record in tutta l'isola.
Inondazioni e rifugi temporanei
La situazione delle inondazioni nelle zone basse è peggiorata oggi, spingendo le autorità a emettere ordini di evacuazione per coloro che vivono lungo le rive del fiume Kelani, che sfocia nell'Oceano Indiano da Colombo. Il Kelani ha rotto gli argini ieri sera, costringendo centinaia di persone a trasferirsi in rifugi temporanei, ha riferito il DMC.
Gli aiuti dall'India
Le piogge si erano placate nella maggior parte del paese, compresa la capitale, ma alcune zone del nord dell'isola erano soggette a rovesci a causa degli effetti residui del ciclone Ditwah. L'India ha inviato in fretta un aereo carico di rifornimenti nelle prime ore di oggi per le vittime. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze per la perdita di vite umane in Sri Lanka e ha affermato che Nuova Delhi era pronta a inviare ulteriori aiuti. "Siamo pronti a fornire maggiori aiuti e assistenza man mano che la situazione evolve", ha dichiarato Modi su X.
Le operazioni di soccorso
Il governo ha schierato le forze armate per rafforzare le operazioni di soccorso e soccorso in tutto il paese, con elicotteri e imbarcazioni militari utilizzati per evacuare i residenti abbandonati.
I funzionari del DMC hanno dichiarato di prevedere livelli di alluvione peggiori rispetto al 2016, quando morirono 71 persone in tutto il paese. Il bilancio delle vittime di questa settimana dovuto alle inondazioni è il più alto da giugno dell'anno scorso, quando morirono 26 persone a causa delle forti piogge.
A dicembre, 17 persone sono morte a causa di inondazioni e frane. La peggiore inondazione che lo Sri Lanka abbia mai subito dall'inizio del secolo si è verificata nel giugno 2003, quando morirono 254 persone.