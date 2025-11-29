Airbus ferma seimila aerei A320, migliaia di voli a rischio 

AGI - Airbus ha annunciato il richiamo di circa 6.000 aeromobili A320 per sostituire urgentemente il software di controllo vulnerabile alle radiazioni solari, a seguito di un incidente avvenuto a fine ottobre negli Stati Uniti. Il richiamo ha causato ritardi e cancellazioni in tutto il mondo, dalle Filippine alla Colombia.
Il produttore di aeromobili europeo ha annunciato in un comunicato di aver chiesto a tutti i clienti che utilizzano questo software di "interrompere immediatamente i voli" dopo aver analizzato il guasto tecnico.
L'atterraggio di emergenza
L'incidente si è verificato il 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida. L'analisi dell'incidente ha rivelato che le intense radiazioni solari potrebbero corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei controlli di volo, ha riferito il gruppo europeo.
Aggiornamento del software
Per la maggior parte degli aeromobili, l'aggiornamento software alla versione precedente richiederà alcune ore. Tuttavia, per circa 1.000 aeromobili, ciò comporterà la sostituzione dell'hardware del computer, operazione che richiederà settimane, ha dichiarato una fonte vicina alla questione.
Il computer di controllo
Il sistema interessato è un computer di controllo dell'elevatore (ELAC) prodotto da Thales. Questo fornitore di Airbus ha chiarito di non essere responsabile del problema. "La funzionalità in questione è supportata da un software che non è di responsabilità di Thales", ha affermato. Airbus non ha specificato quale azienda abbia progettato e aggiornato questo software.
Il gruppo riconosce che queste raccomandazioni causeranno interruzioni operative per passeggeri e clienti. "Ci scusiamo per l'inconveniente causato e lavoreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come nostra priorità assoluta e fondamentale", ha aggiunto il produttore di aeromobili europeo.
L'incidente si è verificato durante la fase di crociera quando, sopra il Golfo del Messico, l'aereo ha improvvisamente picchiato verso il basso senza alcun intervento da parte dei piloti. I piloti hanno iniziato la discesa e poi hanno fatto atterrare l'aereo. I vigili del fuoco di Tampa hanno riferito ai media statunitensi che tra i passeggeri sono rimasti feriti.
L'Airbus A320, l'aereo più venduto al mondo
L'Airbus A320, entrato in servizio nel 1988, è l'aereo più venduto al mondo. A fine settembre, Airbus aveva consegnato 12.257 A320, rispetto ai 12.254 Boeing 737.
Le reazioni delle compagnie aeree
JetBlue ha rifiutato di commentare l'incidente, ma ha spiegato di aver già iniziato le modifiche necessarie su "alcuni A320" e su alcuni A321. Air France ha dichiarato di aver cancellato 35 voli venerdì e di star ancora contando il numero esatto per sabato. "I clienti interessati dalle cancellazioni vengono avvisati individualmente tramite SMS ed e-mail", ha dichiarato un portavoce.
American Airlines ha dichiarato di aver già iniziato ad aggiornare il suo software di navigazione dopo aver ricevuto la notifica venerdì. La compagnia aerea prevede che i lavori saranno completati sulla "stragrande maggioranza" dei circa 340 aeromobili A320 interessati (su un totale di 480) della sua flotta entro sabato. "Alcuni ritardi" saranno dovuti a questi adeguamenti.
Dopo aver inizialmente dichiarato di "non essere interessata", la sua concorrente United Airlines ha infine segnalato sei aeromobili interessati e ha affermato di aspettarsi "lievi disagi su alcuni voli". Air India ha segnalato ritardi dovuti al fermo di alcuni aeromobili. Delta Air Lines prevede di aver completato gli aggiornamenti necessari entro stamattina su alcune delle sue flotte di A320 e A321neo.
Alcune compagnie aeree sono particolarmente colpite. La compagnia aerea colombiana Avianca, ad esempio, stima che il 70% della sua flotta sia interessata e prevede "importanti disagi nei prossimi dieci giorni", ha dichiarato in un comunicato stampa. La vendita dei biglietti è sospesa fino all'8 dicembre. Nelle Filippine, le compagnie aeree locali Philippine Airlines e Cebu Pacific hanno dovuto cancellare più di 40 voli e offrire rimborsi e cambi di data ai passeggeri interessati.
L'Agenzia europea per la sicurezza aerea
L'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) ha dichiarato in una nota di essere stata informata da Airbus. "Queste misure potrebbero causare interruzioni a breve termine degli orari dei voli e quindi disagi per i passeggeri. Tuttavia, come sempre accade nel settore dell'aviazione, la sicurezza ha la precedenza su tutto".