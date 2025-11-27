Un uovo Fabergè di cristallo e diamanti all'asta. Si parte da 23 milioni

AGI - Andrà all'asta martedì prossimo da Christie's a Londra un prezioso, quanto raro, uovo di cristallo e diamanti realizzato da Peter Carl Fabergé per i Romanov, prima che famiglia regnante della Russia fosse rovesciata dalla rivoluzione del 1917. L'Uovo d'Inverno, uno dei sette in mano a privati, è stato valutato più di 20 milioni di sterline, quasi 23 milioni di euro, riferisce l'Abc. Ma difficile dire dove si fermeranno le offerte e si prevede un nuovo record.
Alto 10 centimetri, l'uovo è realizzato in cristallo di rocca finemente intagliato per simulare il ghiaccio ed è ricoperto da un delicato motivo a fiocco di neve in platino, con 1.600 piccoli diamanti incastonati. All'interno, un minuscolo cesto rimovibile di fiori di quarzo che simboleggiano la primavera.
Un regalo imperiale
Uno dei soli due creati dalla disegnatrice Alma Pihl, l'uovo era stato commissionato dallo zar Nicola II per sua madre, l'imperatrice vedova Maria Feodorovna, come regalo di Pasqua nel 1913. L'altro uovo di Pihl è di proprietà della famiglia reale britannica.
La tradizione delle uova Fabergé
Fabergé e la sua azienda hanno creato più di 50 uova per la famiglia imperiale russa tra il 1885 e il 1917, di cui 43 sopravvissute alla caduta dell'impero russo. Iniziò la tradizione lo zar Alessandro III regalando un uovo a sua moglie nella Pasqua nel 1885 e poi ogni anno a seguire. Il suo successore, Nicola II, decise di portarne in dono uno all'anno anche alla madre, prima di essere giustiziato con tutta la famiglia nel 1918.
Il percorso dell'uovo attraverso i decenni
Acquistato negli anni Venti da un commerciante d'arte londinese per 450 sterline, quando le autorità comuniste a corto di denaro decisero di vendere alcuni tesori, l’uovo è passato di mano più volte. Per due decenni si è creduto che fosse scomparso, fino a quanto non è stato messo all’asta da Christie’s nel 1994 per circa 5,6 milioni di dollari. Nel 2002 è passato di nuovo di mano per 9,6 milioni di dollari.
Un nuovo record all'orizzonte
Si prevede che l'Uovo d'Inverno supererà il record di 18,5 milioni di dollari (16 milioni di euro) pagati sempre da Christie's nel 2007 per un uovo di Fabergé creato per la famiglia Rothschild.