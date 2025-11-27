G20, Trump: "Gli Usa assenti perchè in Sudafrica stanno uccidendo i bianchi"

AGI - Gli Stati Uniti non erano presenti al G20 di Johannesburg perché in Sudafrica "stanno uccidendo i bianchi" e consentono l'esproprio delle loro fattorie. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth Social.
"Gli Stati Uniti non si sono presentati al G20 in Sudafrica perché il governo sudafricano si rifiuta di riconoscere e affrontare le orribili violazioni dei diritti umani sopportati dagli Afrikaners e altri discendenti di coloni olandesi, francesi e tedeschi", ha scritto Trump, "per dirla in modo più brutale, stanno uccidendo bianchi e lasciando che le loro fattorie vengano espropriate a casaccio".
Le accuse di genocidio e la critica ai media
"Inoltre, ed è la cosa peggiore, il New York Times sull'orlo del fallimento e i media delle bufale non scriveranno una parola su questo genocidio", ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, "è questo il motivo per cui tutti i bugiardi e mistificatori dei media di sinistra radicale stanno fallendo!".
G20 a Miami nel 2026, Sudafrica non sarà invitato
Il Sudafrica, comunque, non sarà invitato al G20 del 2026, ospitato dagli Stati Uniti a Miami, in risposta a un presunto sgarbo diplomatico. "Alla conclusione del G20 [di Johannesburg], il Sudafrica si è rifiutato di passare il testimone della presidenza del G20 a un alto rappresentante dell'ambasciata degli Stati Uniti, che aveva partecipato alla cerimonia finale - ha affermato Trump -, quindi, su mia indicazione, il Sudafrica NON riceverà un invito per il G20 del 2026, che sarà ospitato l'anno prossimo dalla grande città di Miami, in Florida". "Il Sudafrica ha dimostrato al mondo che sono un Paese che non merita di essere membro di nulla e interromperemo subito ogni versamento e sussidio per loro con effetto immediato", ha annunciato Trump.