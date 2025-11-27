Il Papa è arrivato ad Ankara, prima tappa del viaggio in Turchia

AGI - L'aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato ad Ankara, prima tappa del suo primo viaggio apostolico in Turchia e Libano. Il Pontefice, dopo l'accoglienza ufficiale all'aeroporto della capitale turca, si recherà al Mausoleo di Ataturk. Nel pomeriggio, il primo discorso pubblico per Leone, davanti alle autorità. Atteso l'incontro privato con il presidente Erdogan.
Il Pontefice prima dell'incontro con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan è andato al mausoleo di Ataturk, che contiene le spoglie di Mustafa Kemal "Ataturk" (Padre dei Turchi), fondatore e primo Presidente della Repubblica (1923-38). Qui ha avuto luogo la cerimonia di deposizione di una ghirlanda.
"Nel momento in cui mi accingo a compiere il mio viaggio apostolico in Turchia e Libano, per incontrare quelle popolazioni, in particolare fratelli e sorelle nella fede, incoraggiando percorsi di pace e di fraternità, mi è caro rivolgere a Lei signor Presidente e alla Nazione italiana il mio cordiale saluto", ha scritto il Pontefice al presidente Sergio Mattarella nel suo telegramma inviato dopo la partenza.