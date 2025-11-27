Addio a Pam Hogg, la stilista icona del punk rock

AGI - È morta la stilista scozzese Pam Hogg, nota per il suo stile punk rock e gli abiti stravaganti amati dalle celebrità. Lo ha annunciato la sua famiglia sui social media: "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa della nostra amata Pamela".
"Lo spirito creativo e il lavoro di Pamela hanno toccato così tante persone e lascia una meravigliosa eredità che continuerà a ispirarci, portare gioia e incoraggiarci a vivere oltre i limiti delle convenzioni", ha scritto la famiglia sui social. Numerose celebrità hanno reso omaggio a Pam Hogg sui social media, tra cui le attrici Rose McGowan e Patricia Arquette, che l'hanno definita un "diamante interstellare", la rock band Blondie e la stilista Roksanda Ilincic, che ha elogiato "il suo spirito leggero e incredibile".
Senza rivelare la causa della sua morte, la sua famiglia ha ringraziato il personale di una casa di cura nell'East London, dove è stata circondata da "cari amici e familiari" durante i suoi ultimi giorni. I familiari non hanno nemmeno rivelato la sua età - su cui la stilista è sempre rimasta enigmatica - che il Guardian stima essere 66 anni.
Gli inizi e la carriera di Pam Hogg
Nata a Paisley, cittadina scozzese nota per la sua tradizione tessile, Pam Hogg ha studiato alla Glasgow School of Art e poi al Royal College of Art di Londra. Ha presentato la sua prima collezione, Psychadelic Jungle, nel 1981.
Icona di stile e influenze musicali
Spesso paragonata a Vivienne Westwood per la sua estetica punk rock, è stata una figura iconica alla London Fashion Week con i suoi look futuristici, le acconciature audaci e gli outfit eccentrici, vestendo star come Rihanna, Beyoncé, Kate Moss e Lady Gaga.
Uno dei pezzi distintivi di questa stilista, che ha mescolato ironia, femminismo e controcultura nelle sue sfilate, è stata la tuta aderente, come quella indossata da Kylie Minogue nel video musicale di "2 Hearts" (2007), in una versione nera con borchie. Musicista appassionata, Pam Hogg ha suonato in numerose band, tra cui i Rubbish, che hanno aperto i concerti dei Pogues alla fine degli anni '70, i Garden of Eden e i Doll, che hanno aperto i concerti di Debbie Harry, la cantante dei Blondie, negli anni '90.