Golpe in Guinea Bissau, il presidente Embalo "sano e salvo" in Senegal
Le forze militari hanno preso il "controllo totale" del Paese e hanno sospeso le elezioni
AGI - Il Presidente della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalo, detronizzato mercoledì da un colpo di Stato militare, è arrivato "sano e salvo" in Senegal a bordo di un aereo noleggiato, ha annunciato il ministero degli Esteri senegalese in una nota.
Giovedì le forze militari hanno preso il "controllo totale" della Guinea-Bissau e hanno sospeso le elezioni, i cui risultati dovevano essere annunciati, in questo Paese dell'Africa occidentale con una storia segnata da colpi di Stato. Uno dei principali oppositori del presidente Embalo, Domingos Simoes Pereira, escluso dalla corsa alle elezioni presidenziali del 23 novembre, è in carcere dal colpo di Stato.