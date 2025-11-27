Squalo killer nelle acque dell'Australia, attacca e sbrana una 20enne

AGI - Una nuotata all’alba in una spiaggia isolata del Nuovo Galles del Sud (Australia) si è trasformata in tragedia quando uno squalo ha attaccato due giovani, uccidendo una donna e lasciando un uomo in condizioni critiche. Secondo la polizia, la donna, che si ritiene avesse poco più di 20 anni, è deceduta sul posto. L’uomo, anche lui sulla ventina, è stato invece trasportato in elicottero all’ospedale di Newcastle in condizioni critiche.
L’allarme è scattato giovedì mattina presto, ora locale, quando i paramedici sono stati chiamati a Kylies Beach, nel parco nazionale di Crowdy Bay, circa 300 chilometri a nord di Sydney. L'intervento di un passante che ha applicato un laccio emostatico improvvisato alla gamba del ferito è stato provvidenziale.
"Il coraggio di alcune persone in situazioni simili è incredibile", ha detto alla Bbc il sovrintendente delle ambulanze del NSW, Josh Smyth. "Esporsi in quel modo è stato eroico e ci ha dato il tempo necessario per raggiungere il paziente".
Lo squalo responsabile dell’attacco era probabilmente un grande squalo toro. Questa specie, che può vivere sia in acqua dolce sia in acqua salata, è considerata tra le più pericolose per l’uomo ed è la terza più mortale a livello globale, secondo l’International Shark Attack File.
La spiaggia è stata chiusa e sono state installate lenze “intelligenti” con ami esca per attirare, marcare e rilasciare eventuali squali presenti. Anche le spiagge vicine rimarranno interdette per 24 ore, mentre droni sorveglieranno l’area.
Questo è il quinto attacco mortale di squalo registrato in Australia dall’inizio dell’anno. L’episodio precedente risale a meno di tre mesi fa, quando un uomo era stato ucciso in un raro attacco nelle spiagge settentrionali di Sydney.